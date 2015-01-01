» В Чернигове будет «Сад равенства»

По словам директора музея Ирины Ральченко, музейщики давно хотели сделать храм муз доступным каждому гостю. Даже тем, кому не под силу преодолеть высокие музейные лестницы у главного входа. Вот только возможностей для этого было мало.«9 лет назад в нашем музейном саду стартовала широко известная ныне акция - «Ночь в музее». С тех пор появилась мечта превратить музейный сад на творческое пространство», - сказала Ирина Ральченко.К счастью, мечта начала воплощаться в жизнь. К тому же, музейщики убеждены, что в этом вопросе им следует брать пример с лучших музеев Европы.«Каждый музей - это прежде всего обустроена территория. Это цветы, сады и небольшое кафе.Поэтому среди наших планов сделать музейный сад публичным пространством. С ландшафтным дизайном, парковыми дорожками, скамейками, мини-скульптурами, соответствующим освещением.А еще хотим обустроить площадку, где люди с ограниченными возможностями смогут колясках подъехать, а мы поставим экран - и на видео ознакомим с нашей коллекцией », - отметила директор заведения.В планах также сделать специальные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих посетителей и установить небольшой фонтан.Разработка концепции «Сада равенства» проходила под руководством известного архитектора Виталия Травки.