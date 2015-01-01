4ернігів.інфо » В Чернигове будет «Сад равенства»
В Чернигове будет «Сад равенства»
- Сегодня, 15:34
- Просмотров: 4
В Черниговском областном художественном музее имени Григория Галагана задумались над обустройством музейного сада. И не просто в стиле «лавочки-цветочки», а запланировали целый проект под названием «Сад равенства».
По словам директора музея Ирины Ральченко, музейщики давно хотели сделать храм муз доступным каждому гостю. Даже тем, кому не под силу преодолеть высокие музейные лестницы у главного входа. Вот только возможностей для этого было мало.
«9 лет назад в нашем музейном саду стартовала широко известная ныне акция - «Ночь в музее». С тех пор появилась мечта превратить музейный сад на творческое пространство», - сказала Ирина Ральченко.
К счастью, мечта начала воплощаться в жизнь. К тому же, музейщики убеждены, что в этом вопросе им следует брать пример с лучших музеев Европы.
«Каждый музей - это прежде всего обустроена территория. Это цветы, сады и небольшое кафе.
Поэтому среди наших планов сделать музейный сад публичным пространством. С ландшафтным дизайном, парковыми дорожками, скамейками, мини-скульптурами, соответствующим освещением.
А еще хотим обустроить площадку, где люди с ограниченными возможностями смогут колясках подъехать, а мы поставим экран - и на видео ознакомим с нашей коллекцией », - отметила директор заведения.
В планах также сделать специальные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих посетителей и установить небольшой фонтан.
Разработка концепции «Сада равенства» проходила под руководством известного архитектора Виталия Травки.
По словам директора музея Ирины Ральченко, музейщики давно хотели сделать храм муз доступным каждому гостю. Даже тем, кому не под силу преодолеть высокие музейные лестницы у главного входа. Вот только возможностей для этого было мало.
«9 лет назад в нашем музейном саду стартовала широко известная ныне акция - «Ночь в музее». С тех пор появилась мечта превратить музейный сад на творческое пространство», - сказала Ирина Ральченко.
К счастью, мечта начала воплощаться в жизнь. К тому же, музейщики убеждены, что в этом вопросе им следует брать пример с лучших музеев Европы.
«Каждый музей - это прежде всего обустроена территория. Это цветы, сады и небольшое кафе.
Поэтому среди наших планов сделать музейный сад публичным пространством. С ландшафтным дизайном, парковыми дорожками, скамейками, мини-скульптурами, соответствующим освещением.
А еще хотим обустроить площадку, где люди с ограниченными возможностями смогут колясках подъехать, а мы поставим экран - и на видео ознакомим с нашей коллекцией », - отметила директор заведения.
В планах также сделать специальные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих посетителей и установить небольшой фонтан.
Разработка концепции «Сада равенства» проходила под руководством известного архитектора Виталия Травки.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Седнев в творчестве отечественных художников ХХ-ХХI вв.
В Черниговском областном художественном музее имени Григория Галагана действует выставка живописи
В Черниговском музее расписали писанку для проекта «FolkUkraine»
По случаю проведения Всеукраинского фестиваля писанок в г. Киеве, 31 марта 2015 в Черниговском
Французская художница Элизабет-Луиз Виже-Лебрен водит экскурсии Черниговски ...
Неотъемлемой частью концепции развития современного музея является интерактивное взаимодействие с
В музее археологии Батурина теперь есть бесплатный Wi-Fi для посетителей
С этого месяца посетители Музея археологии Батурина могут воспользоваться сетью Интернет при
«Изюминку» Черниговского художественного музея - художественную коллекцию Г ...
Бывая в разных городах, по возможности стараюсь посетить лучшие музеи и выставки. Хотя для того,
Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео) "Десна" отпраздновала выход в Премьер-лигу с шампанским. Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня
Добавить комментарий!