Искусство исполнять желания: учимся выбирать подарки

Среднестатистические растраты на подарки и празднование Нового года накануне 2016 года составляли около 217 евро. Но ведь не всегда купленный подарок можно назвать достойной тратой денег и источником положительных эмоций – иногда они вызывают чувство неловкости, а то и разочарование. Как этого избежать, читайте в нашей статье.К выбору подарка каждый подходит индивидуально, кто-то может потратить на приятные сюрпризы всю зарплату, кто-то –100 гривен. Ведь у каждого разные доходы и расходы. Важно учитывать, что помимо подарков у вас будут растраты на праздничный стол, костюмы, развлечения и многое другое. Понятно, что многие хотят произвести впечатление и отпраздновать с размахом, но если хорошо подумать, то финансовое благополучие намного важнее попыток демонстрировать свои часто несерьезные вложения.Традиция дарить подарки касается не только новогодних, поэтому важно хорошо обдумать примерную сумму, которую вы готовы потратить на подарки в течение всего года. Хорошим вариантом будет расчет своих расходов на год вперед. В этом вам помогут прошлогодние растраты: вы будете примерно ориентироваться, сколько и на что вы потратились, что было уместным, что – лишним, а чего наоборот не хватало. Можно завести ежемесячный учет и каждый месяц записывать все свои доходы и расходы. Работайте над тем, чтобы ваши доходы были больше, чем расходы. В таком случае вы сможете откладывать, делать сбережения, которые выручат вас в трудную минуту.Существует ряд ненужных подарков, которые можно назвать пустой тратой денег, например, различные сувениры. Около трети покупаемых в дар вещей – это ненужные безделушки. Чаще всего такие покупки совершаются на эмоциях или от недостатка времени – быстро взял, подарил и забыл. Со временем они забываются и человеком, которому вы это подарили, – выкидываются или передариваются другим. Обдумайте прежде, чем покупать милую статуэтку с мишкой, есть ли смысл включать такой подарок в свой бюджет. Если на выбор подарка у вас ограниченный лимит времени, то лучше отдать предпочтение сладостям, их хотя бы можно съесть, а статуэтку, в лучшем случае, можно поставить на полочку в компанию к другим сувенирам.В наше время очень сложно поразить кого-то дорогими вещами. Порой даже неловко получать подарок, если его цена явно выходит за рамки возможностей дарителя. Не забывайте и учитывать возможности человека, которому вы что-то дарите. Существует выражение: «Чем успешнее наши друзья, тем дороже они нам обходятся», соответственно, и подарки для них. Но с другой стороны, часто бывает так, что успешный и богатый человек больше ценит что-то простое, подаренное от души, а не дорогое.В Европейских странах считается неприлично тратить на подарки большие деньги. Подарок должен быть изысканным и проявить ваш персональный подход. Часто подарок называют комплиментом. Очень ценятся уникальные авторские подарки, изготовленные специально для адресата. Это может быть как и праздничный пирог, так и какой-то аксессуар, сделанный вручную. Ценой этого подарка будет ваше время и старание. Именно через подарок мы можем показать, насколько нам дорог определенный человек, насколько мы его ценим и сколько сил готовы вложить для того, чтобы его порадовать.Помимо выбора подарков, важно также владеть мастерством их вручения. Здесь существует очень много нюансов, и мы просто обязаны их учитывать, чтобы подарок пришелся по душе. По этикету подарок обязательно должен быть упакован – это значит не просто положить подарок в пакет, а упаковать в подарочную бумагу и прикрепить открытку с пожеланиями адресату.В европейской культуре существует правило этикета – дарить человеку подарок в соответствии с его социальным статусом и уровнем достатка. То есть богатый человек дарит человеку, который находится в более скромном положении, скромный подарок. А человек, который имеет невысокий достаток, дарит человеку, обладающему высоким финансовым статусом, дорогой подарок. Но в наше время на уровне повседневной культуры все происходит совсем наоборот.Лучшими подарками для ваших коллег станут вещи, связанные со сферой деловых отношений: украшения для кабинета, полезная вещица для письменного стола, блокнот, книга, конфеты, вино, хороший шоколад, кофе или чай. Главное, чтобы этот подарок ни в коем случае не ставил человека в неловкое положение. При этом обязательно стоит учитывать его вкусы. Больше всего в подарке ценятся оригинальность, изысканность и в некоторых случаях – функциональность. Если вы дарите безумно дорогой подарок партнеру, то он может решить, что вы как будто его к чему-то обязываете. Что бы точно не прогадать с подарком, стоит учитывать культурные особенности адресата и принимать во внимание традиции дарения, которые сформированы в организации.Подарки – это своего рода социальная игра, в которую мы все играем. Смысл подарков заключается в поддержании отношений, это некая демонстрация того, «как я к тебе отношусь» и что «ты для меня значишь». Самые дорогие подарки мы делаем самым близким, для коллег – это обычно подарки в рамках ритуала. Если подарок каким-то образом нас оскорбляет или к чему-то обязывает, то у нас всегда есть право его не принять.Подарок – это обмен. Поэтому, когда мы делаем подарки незнакомым людям, то лучше использовать слово «благотворительность». Не забывайте, что подарок – это всегда безвозмездно, поэтому дарить нужно столько, сколько вы можете себе позволить, без ожидания ответного подарка, исходя из своих ценностей и правил.от близости отношений с конкретным человеком,от материальных и эмоциональных возможностей.Что такое эмоциональные возможности? Это то, в какой мере человек готов тратиться на выбор подарка, сколько у него эмоциональных сил и времени найти что-то прекрасное и идеально подходящее. Если этих сил совсем нет, но вы не хотите оставлять адресата без подарка, то можно сказать: «Слушай, извини… Как я могу это компенсировать?» А еще придумать какое-то совместное занятие: предложить человеку помощь или пригласить в кино.Особенными являются подарки для детей. Сейчас к психологам очень часто обращаются родители, которые дали своим детям все, что могли, и их дети перестают что-либо хотеть. Эмоция ожидания, а в этом случаи ожидания подарка, очень хорошо формирует систему мотивации. Дети должны понимать, как устроен мир, потому что «захотел и получил» – это утопия во взрослом мире. Хорошим выбором будет, подарок, который ребенок очень ждал, и о котором писал в письме Деду Морозу. Такая «игра» вокруг подарка с детьми не дает обесцениться материальным и эмоциональным затратам взрослых, а также подпитывает детскую веру в волшебство и стимулирует вести себя хорошо весь следующий год.