Что подарить на Новый год?

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Совет 1. Чтобы по особенному отпраздновать этот Новый год, необходимо по особенному отнестись к выбору подарков. Постарайтесь придумать максимально интересные и необыкновенные подарки для близких людей. Особо оригинальными по-прежнему остаются подарки сделанные своими руками, их можно смастерить на основе картона или бумаги (например, создать тематические открытки для каждого гостя), текстиля (игрушки, декоративные полушки или скатерти), бижутерии (украшения для дома или новогодней елки, браслеты или сережки и т. д.) и многих других материалов. В интернете вы найдете множество видео уроков, как создать те или иные поделки. К примеру, вы можете пошить для любимого человека милую игрушку или сделать необыкновенную рамочку для вашего совместного фото.
Совет 2. Если вы не можете определиться с подарком, попробуйте совместить его с хобби человека, это станет беспроигрышным вариантом. Но также стоит учесть, что Новый год 2017 – это год огненного петуха, поэтому подарки и сувениры могут быть яркими, броскими и позитивными. В качестве новогодних подарков 2017 года могут выступать подушки или пледы с соответствующим рисунком, самодельные вышитые или связанные сувениры с петушками, статуэтки, елочные игрушки, свечи аналогичной формы и т. д.
Совет 3. В праздничных подарках в год Петуха должны преобладать огненные оттенки: красный, желтый, оранжевый, золотистый. По этой причине особенно популярными подарками в новогоднюю ночь станут украшения из золота, яркая бижутерия, разноцветные элементы декора для дома.
Совет 4. Важным в подарках есть и оформление: подарочная упаковка тоже должна соответствовать торжеству этой ночи. Если с подарком вы решили не рисковать и обошлись без креатива, в таком случае вы можете подобрать подходящую упаковку. Все любят обертки с яркими рисунками и узорами, лентами и большим бантом. Так, что просмотрите фото оформления новогодних подарков, чтобы удивить свои родных и близких не только изобилием цветов, но и особым подходом к дизайну. Подарок должен быть максимально праздничным, ярким, блестящим, от него должно веять чудом и любовью, с которой он был приготовлен.
Совет 5. Отличным вариантом новогоднего подарка в этом году могут стать сладости, приготовленные самостоятельно. Для самых близких можно приготовить вкусный торт или пирог, оформленный в новогодней тематике, или же сделать шоколадные конфеты с индивидуальными предсказаниями на будущее. Не забывайте, что самым главным есть не цена подарка, а ваше драгоценное внимание к близкому человеку.
Что подарить на Новый год?
- Сегодня, 13:00
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Совет 1. Чтобы по особенному отпраздновать этот Новый год, необходимо по особенному отнестись к выбору подарков. Постарайтесь придумать максимально интересные и необыкновенные подарки для близких людей. Особо оригинальными по-прежнему остаются подарки сделанные своими руками, их можно смастерить на основе картона или бумаги (например, создать тематические открытки для каждого гостя), текстиля (игрушки, декоративные полушки или скатерти), бижутерии (украшения для дома или новогодней елки, браслеты или сережки и т. д.) и многих других материалов. В интернете вы найдете множество видео уроков, как создать те или иные поделки. К примеру, вы можете пошить для любимого человека милую игрушку или сделать необыкновенную рамочку для вашего совместного фото.
Совет 2. Если вы не можете определиться с подарком, попробуйте совместить его с хобби человека, это станет беспроигрышным вариантом. Но также стоит учесть, что Новый год 2017 – это год огненного петуха, поэтому подарки и сувениры могут быть яркими, броскими и позитивными. В качестве новогодних подарков 2017 года могут выступать подушки или пледы с соответствующим рисунком, самодельные вышитые или связанные сувениры с петушками, статуэтки, елочные игрушки, свечи аналогичной формы и т. д.
Совет 3. В праздничных подарках в год Петуха должны преобладать огненные оттенки: красный, желтый, оранжевый, золотистый. По этой причине особенно популярными подарками в новогоднюю ночь станут украшения из золота, яркая бижутерия, разноцветные элементы декора для дома.
Совет 4. Важным в подарках есть и оформление: подарочная упаковка тоже должна соответствовать торжеству этой ночи. Если с подарком вы решили не рисковать и обошлись без креатива, в таком случае вы можете подобрать подходящую упаковку. Все любят обертки с яркими рисунками и узорами, лентами и большим бантом. Так, что просмотрите фото оформления новогодних подарков, чтобы удивить свои родных и близких не только изобилием цветов, но и особым подходом к дизайну. Подарок должен быть максимально праздничным, ярким, блестящим, от него должно веять чудом и любовью, с которой он был приготовлен.
Совет 5. Отличным вариантом новогоднего подарка в этом году могут стать сладости, приготовленные самостоятельно. Для самых близких можно приготовить вкусный торт или пирог, оформленный в новогодней тематике, или же сделать шоколадные конфеты с индивидуальными предсказаниями на будущее. Не забывайте, что самым главным есть не цена подарка, а ваше драгоценное внимание к близкому человеку.
Источник: hyser.com.ua
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