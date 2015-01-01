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Рада снизила «зеленый» тариф для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза.
Верховная Рада снизила «зеленый» тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями мощностью более 10 МВт, введенными в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, в 1,8 раза.
За принятие соответствующего законопроекта №5129 в целом в четверг проголосовали 232 парламентария.
Для таких солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию до марта 2013 года, коэффициент «зеленого» тарифа снижен с 8,64 до 4,8; для объектов, запущенных с апреля 2013 года до конца 2014 года, – с 6,3 до 3,5; для объектов, введенных с января 2015 года по июнь 2015 года, – с 5,67 до 3,15.
«Спасибо всем народным депутатам за поддержку законопроекта №5129», — написал на своей Facebook-странице глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
Как сообщалось, Верховная Рада в июне 2015 года приняла решение о временном снижении «зеленых» тарифов для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза – это решение действовало до 1 января 2017 года. Если бы Рада отказалась принять законопроект №5129, то коэффициенты зеленых тарифов вернулись бы к прежнему уровню.
ВРУ снизила «зеленый» тариф для крупных солнечных электростанций
- Сегодня, 13:52
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Рада снизила «зеленый» тариф для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза.
Верховная Рада снизила «зеленый» тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями мощностью более 10 МВт, введенными в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, в 1,8 раза.
За принятие соответствующего законопроекта №5129 в целом в четверг проголосовали 232 парламентария.
Для таких солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию до марта 2013 года, коэффициент «зеленого» тарифа снижен с 8,64 до 4,8; для объектов, запущенных с апреля 2013 года до конца 2014 года, – с 6,3 до 3,5; для объектов, введенных с января 2015 года по июнь 2015 года, – с 5,67 до 3,15.
«Спасибо всем народным депутатам за поддержку законопроекта №5129», — написал на своей Facebook-странице глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
Как сообщалось, Верховная Рада в июне 2015 года приняла решение о временном снижении «зеленых» тарифов для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза – это решение действовало до 1 января 2017 года. Если бы Рада отказалась принять законопроект №5129, то коэффициенты зеленых тарифов вернулись бы к прежнему уровню.
Источник: interfax.com.ua
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