За мусор в Украине будут не только штрафовать, но и сажать

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Неаккуратность украинцев, позволяющих себе выбрасывать мусор где придется, хотят жестко пресекать.
В Верховной Раде появился законопроект №5565, предусматривающий существенное увеличение штрафов и даже тюремное заключение за «мусорные» нарушения. Сейчас нет «мусорных» статей и в Уголовном кодексе.
Автор нового законопроекта Владимир Парасюк (внефракционный) предлагает исправить эту оплошность. В представленной им редакции предлагается предусмотреть в УК лишение свободы на срок от 5 до 10 лет виновных в неправильном обращении с мусором, которое повлекло за собой значительный урон для экологии или гибель людей. А за сокрытие информации о мусорной опасности для природы или населения виновным может грозить срок до трех лет и запрет занимать руководящие должности в течение такого же времени.
Штрафы
В частности, несоблюдение правил обращения с отходами во время их сбора, перевозки, обработки и утилизации может грозить штрафом в 100-200 необлагаемых минимумов (1,7-3,4 тыс. грн.). Причем, 100-150 минимумов заплатят рядовые граждане, а до 200- предприниматели.
Сейчас штрафы за подобные проступки варьируются от 50 до 100 необлагаемых минимумов (850-1700 грн.).
Если же нарушения правил обращения с отходами приведет к загрязнению окружающей среды и нанесет вред здоровью людей, то штрафы для частных лиц вырастают до 200 минимумов (3,4 тыс. грн.), а для предпринимателей могут достигать 1 тыс. необлагаемых минимумов (17 тыс. грн.).
В пояснительно записке автор законопроекта указывает, что проблема утилизации мусора, которая всегда была актуальной для Украины, в последнее время приобрела особую остроту. Существующие мусорные полигоны уже переполнены, они отравляют водоемы, земли, способствуют распространению болезней, а иногда, как, скажем. в нашумевшем случае во Львове — приводят к масштабным экологическим катастрофам и гибели людей.
Рядовые же украинцы, не стесняясь, складируют свой мусор где придется — в лесах, возле рек и пр. Существующее законодательство народный депутат считает слишком мягким и не способным устранить угрозу «мусорного коллапса».
За мусор в Украине будут не только штрафовать, но и сажать
- Сегодня, 13:15
- Просмотров: 24
Неаккуратность украинцев, позволяющих себе выбрасывать мусор где придется, хотят жестко пресекать.
В Верховной Раде появился законопроект №5565, предусматривающий существенное увеличение штрафов и даже тюремное заключение за «мусорные» нарушения. Сейчас нет «мусорных» статей и в Уголовном кодексе.
Автор нового законопроекта Владимир Парасюк (внефракционный) предлагает исправить эту оплошность. В представленной им редакции предлагается предусмотреть в УК лишение свободы на срок от 5 до 10 лет виновных в неправильном обращении с мусором, которое повлекло за собой значительный урон для экологии или гибель людей. А за сокрытие информации о мусорной опасности для природы или населения виновным может грозить срок до трех лет и запрет занимать руководящие должности в течение такого же времени.
Штрафы
В частности, несоблюдение правил обращения с отходами во время их сбора, перевозки, обработки и утилизации может грозить штрафом в 100-200 необлагаемых минимумов (1,7-3,4 тыс. грн.). Причем, 100-150 минимумов заплатят рядовые граждане, а до 200- предприниматели.
Сейчас штрафы за подобные проступки варьируются от 50 до 100 необлагаемых минимумов (850-1700 грн.).
Если же нарушения правил обращения с отходами приведет к загрязнению окружающей среды и нанесет вред здоровью людей, то штрафы для частных лиц вырастают до 200 минимумов (3,4 тыс. грн.), а для предпринимателей могут достигать 1 тыс. необлагаемых минимумов (17 тыс. грн.).
В пояснительно записке автор законопроекта указывает, что проблема утилизации мусора, которая всегда была актуальной для Украины, в последнее время приобрела особую остроту. Существующие мусорные полигоны уже переполнены, они отравляют водоемы, земли, способствуют распространению болезней, а иногда, как, скажем. в нашумевшем случае во Львове — приводят к масштабным экологическим катастрофам и гибели людей.
Рядовые же украинцы, не стесняясь, складируют свой мусор где придется — в лесах, возле рек и пр. Существующее законодательство народный депутат считает слишком мягким и не способным устранить угрозу «мусорного коллапса».
Источник: ubr.ua
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