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Вчера в пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег (фото)

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:17
  • Просмотров: 30
21 декабря в пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег. Об этом сообщает The Independend со ссылкой на очевидца - фотографа-любителя Карима Бушетата. В своем фейсбуке он выложил фотографии снега, выпавшего в окрестностях алжирского городка Айн-Сефра, расположенного на севере пустыни. По словам Бушетата, снег пролежал около суток. "Все были удивлены, увидев снег в пустыне - это очень редкое явление", - сказал фотограф.

Вчера в пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег (фото)
Вчера в пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег (фото)
Вчера в пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег (фото)
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Источник: Типичный Чернигов

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