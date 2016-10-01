Вчера в пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег (фото)

В своем фейсбуке он выложил фотографии снега, выпавшего в окрестностях алжирского городка Айн-Сефра, расположенного на севере пустыни. По словам Бушетата, снег пролежал около суток. "Все были удивлены, увидев снег в пустыне - это очень редкое явление", - сказал фотограф.