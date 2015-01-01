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На Черниговщине СБУ задержала полицейских-взяточников

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:31
  • Просмотров: 38
На Черниговщине СБУ задержала полицейских-взяточников
Двух полицейских группы быстрого реагирования Прилуцкого отдела полиции Черниговщины задержали на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Вымогатели требовали от местного жителя восемь тысяч гривен за не привлечение его к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников в служебном автомобиле во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Проверяется информация о причастности задержанных к другим фактам противоправной деятельности.

Об этом сообщает пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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