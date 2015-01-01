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Двух полицейских группы быстрого реагирования Прилуцкого отдела полиции Черниговщины задержали на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Вымогатели требовали от местного жителя восемь тысяч гривен за не привлечение его к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.
Оперативники спецслужбы задержали взяточников в служебном автомобиле во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Проверяется информация о причастности задержанных к другим фактам противоправной деятельности.
Об этом сообщает пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области
На Черниговщине СБУ задержала полицейских-взяточников
- Сегодня, 14:31
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Двух полицейских группы быстрого реагирования Прилуцкого отдела полиции Черниговщины задержали на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Вымогатели требовали от местного жителя восемь тысяч гривен за не привлечение его к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.
Оперативники спецслужбы задержали взяточников в служебном автомобиле во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Проверяется информация о причастности задержанных к другим фактам противоправной деятельности.
Об этом сообщает пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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