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На местном сайте петиций появилось новое предложение касающееся реформирования транспортной системы Чернигова: продавать в троллейбусах не одноразовые билеты, а со сроком действия в 1,5 часа.
«Так, як існуючі тролейбусні маршрути не дають можливості добратись без пересадок в будь який куточок міста Чернігів,
пропонуємо зробити електронний квиток дійсним не на одну посадку в тролейбус, а протягом 1,5 години, від моменту видачі, в будь-якому тролейбусі», – предлагает автор петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Черниговцы предлагают продавать в троллейбусах билеты на 1,5 часа
- Сегодня, 15:30
- Просмотров: 38
На местном сайте петиций появилось новое предложение касающееся реформирования транспортной системы Чернигова: продавать в троллейбусах не одноразовые билеты, а со сроком действия в 1,5 часа.
«Так, як існуючі тролейбусні маршрути не дають можливості добратись без пересадок в будь який куточок міста Чернігів,
пропонуємо зробити електронний квиток дійсним не на одну посадку в тролейбус, а протягом 1,5 години, від моменту видачі, в будь-якому тролейбусі», – предлагает автор петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Источник: 0462.ua
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