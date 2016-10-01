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Черниговцы предлагают продавать в троллейбусах билеты на 1,5 часа

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 15:30
  • Просмотров: 38
Черниговцы предлагают продавать в троллейбусах билеты на 1,5 часа
На местном сайте петиций появилось новое предложение касающееся реформирования транспортной системы Чернигова: продавать в троллейбусах не одноразовые билеты, а со сроком действия в 1,5 часа.

«Так, як існуючі тролейбусні маршрути не дають можливості добратись без пересадок в будь який куточок міста Чернігів,

пропонуємо зробити електронний квиток дійсним не на одну посадку в тролейбус, а протягом 1,5 години, від моменту видачі, в будь-якому тролейбусі», – предлагает автор петиции.

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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