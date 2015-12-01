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19 декабря в помещении Центральной библиотеки для детей им. А. Довженко патрульные полицейские встретились с третьеклассниками черниговской школы №10. Цель встречи уже традиционная - профилактическая лекция о соблюдении правил дорожного движения.
По случаю Дня святого Николая организаторы мероприятия (коллектив детской библиотеки и патрульные) решили провести встречу в праздничной атмосфере. В начале всех присутствующих поздравил с праздником Святой Николай, пожелал крепкого здоровья и благополучия. Дети же рассказывали Николаю стихи и пели праздничные песни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Вторая часть началась с маленького «чуда»: по просьбе ведущих школьники закрыли глаза, а когда открыли, перед ними вместо Николая стоял патрульный полицейский.
Дети живо отвечали на вопросы полицейского о дорожных знаках, места, где можно переходить дорогу и как нужно себя вести на улице или в транспорте. Также с удовольствие играли в ролевую игру, в которой каждый желающий мог почувствовать себя патрульным, водителем или пешеходом.
А в завершение встречи все получили тематические подарки.
Святой Николай провел занятия для школьников
- Сегодня, 14:50
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19 декабря в помещении Центральной библиотеки для детей им. А. Довженко патрульные полицейские встретились с третьеклассниками черниговской школы №10. Цель встречи уже традиционная - профилактическая лекция о соблюдении правил дорожного движения.
По случаю Дня святого Николая организаторы мероприятия (коллектив детской библиотеки и патрульные) решили провести встречу в праздничной атмосфере. В начале всех присутствующих поздравил с праздником Святой Николай, пожелал крепкого здоровья и благополучия. Дети же рассказывали Николаю стихи и пели праздничные песни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова
Вторая часть началась с маленького «чуда»: по просьбе ведущих школьники закрыли глаза, а когда открыли, перед ними вместо Николая стоял патрульный полицейский.
Дети живо отвечали на вопросы полицейского о дорожных знаках, места, где можно переходить дорогу и как нужно себя вести на улице или в транспорте. Также с удовольствие играли в ролевую игру, в которой каждый желающий мог почувствовать себя патрульным, водителем или пешеходом.
А в завершение встречи все получили тематические подарки.
Источник: 4ernigiv.info
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