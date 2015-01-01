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Поздравляем Вас с Наступающим 2017 годом!!!
- Вчера, 23:07
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Совсем скоро придут самые яркие, самые сказочные праздники на свете, которые отзываются особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая людям по всей земле добро и радость, веселье и смех, а самое главное – веру в чудо. И поэтому, мы хотим от всего сердца пожелать вам в Новом году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией. Пускай за любым поворотом cудьбы вас ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
Богатырского здоровья и простого человеческого счастья!
Богатырского здоровья и простого человеческого счастья!
Источник: 4ernigiv.info/
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