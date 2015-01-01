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Эксперты заявляют, что на валютном рынке Украины сказались принятие главной сметы страны и национализация ПриватБанка. Национальный банк Украины, на сегодня, 23 декабря, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
-1 доллар США – 26,28 грн;
-1 евро – 27,45 грн;
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 14 копеек. Накануне доллар упал впервые после национализации ПриватБанка. Также на этой неделе на валютный рынок повлияло принятие Верховной Радой бюджета на 2017 год. Евро упал на 9 копеек. Российский рубль «похудел» на копейку.
В четверг, 22 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара продолжил падать и понизился на 23-24 копейки. Торги закрылись котировками 26,18/26,24 гривен за доллар. Курс евро на межбанке снизился на 19-20 копеек и составил 27,39/27,44 гривен за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей, на фоне новостей о национализации ПриватБанка наблюдалось давление на гривну, но это был чисто психологический фактор. Эксперты же объяснили рост курса покупки дефицитом валюты в обменниках, так как население сейчас ее больше покупает, чем сдает. А НБУ вовсе не видит фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией ПриватБанка.
"Бюджетная неделя" заканчивается падением доллара
- Сегодня, 09:48
- Просмотров: 20
Эксперты заявляют, что на валютном рынке Украины сказались принятие главной сметы страны и национализация ПриватБанка. Национальный банк Украины, на сегодня, 23 декабря, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
-1 доллар США – 26,28 грн;
-1 евро – 27,45 грн;
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 14 копеек. Накануне доллар упал впервые после национализации ПриватБанка. Также на этой неделе на валютный рынок повлияло принятие Верховной Радой бюджета на 2017 год. Евро упал на 9 копеек. Российский рубль «похудел» на копейку.
В четверг, 22 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара продолжил падать и понизился на 23-24 копейки. Торги закрылись котировками 26,18/26,24 гривен за доллар. Курс евро на межбанке снизился на 19-20 копеек и составил 27,39/27,44 гривен за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей, на фоне новостей о национализации ПриватБанка наблюдалось давление на гривну, но это был чисто психологический фактор. Эксперты же объяснили рост курса покупки дефицитом валюты в обменниках, так как население сейчас ее больше покупает, чем сдает. А НБУ вовсе не видит фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией ПриватБанка.
Источник: Сегодня
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