4ернігів.інфо » Стрічка новин » «Новые тарифы не страшны». Топ-5 способов снизить объемы потребления электроэнергии
Объемы использования электроэнергии в отопительный сезон увеличиваются, получается, возрастают и расходы на оплату услуг.
В сентябре 2016 года вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию. Минимальная стоимость 1 кВт/ч — 0,714 грн при использовании до 100 кВт/ч в месяц. Как стало известно, если потребитель в месяц расходует до 600 кВт/ч, то за каждый киловатт приходится платить 1,29 грн.
Уменьшить расходы на оплату электроэнергии можно, снизив объемы потребления. Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook поделился советами, как снизить потребление электричества.
«5 советов по экономии электроэнергии:
1. Замена всех лампочек в доме на энергосберегающие позволит сэкономить электричество в 4-6 раз.
2. При готовке накрывайте посуду крышкой. Еда приготовится быстрее, и электричества потратите на 30% меньше. Электроплиту выключайте за 5-10 мин. до завершения приготовления пищи, дойдет.
3. Чистые окна, светлые стены и абажуры на светильниках – это экономия 10% электричества.
4. Кипятите в электрочайнике столько воды, сколько вам нужно сейчас.
5. Когда уходите из дома, не забывайте выключать электроприборы. Как минимум – не оставляйте включенным в розетку телевизор, который здорово тянет электричество.
Эти простые меры помогут существенно уменьшить цифры в платежках», — написал чиновник.
«Новые тарифы не страшны». Топ-5 способов снизить объемы потребления электроэнергии
- Сегодня, 09:30
- Просмотров: 18
Объемы использования электроэнергии в отопительный сезон увеличиваются, получается, возрастают и расходы на оплату услуг.
В сентябре 2016 года вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию. Минимальная стоимость 1 кВт/ч — 0,714 грн при использовании до 100 кВт/ч в месяц. Как стало известно, если потребитель в месяц расходует до 600 кВт/ч, то за каждый киловатт приходится платить 1,29 грн.
Уменьшить расходы на оплату электроэнергии можно, снизив объемы потребления. Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook поделился советами, как снизить потребление электричества.
«5 советов по экономии электроэнергии:
1. Замена всех лампочек в доме на энергосберегающие позволит сэкономить электричество в 4-6 раз.
2. При готовке накрывайте посуду крышкой. Еда приготовится быстрее, и электричества потратите на 30% меньше. Электроплиту выключайте за 5-10 мин. до завершения приготовления пищи, дойдет.
3. Чистые окна, светлые стены и абажуры на светильниках – это экономия 10% электричества.
4. Кипятите в электрочайнике столько воды, сколько вам нужно сейчас.
5. Когда уходите из дома, не забывайте выключать электроприборы. Как минимум – не оставляйте включенным в розетку телевизор, который здорово тянет электричество.
Эти простые меры помогут существенно уменьшить цифры в платежках», — написал чиновник.
Источник: hyser.com.ua
Рекомендуем похожее:
«Черниговводоканал» прокомментировал ситуацию на предприятии по расчетам за ...
По состоянию на 01.12.2016 на коммунальном предприятии «Черниговводоканал» возникла ситуация,
В Украине в 2017 году субсидиантам еще больше урежут норму газа
Возможность уменьшить нормы потребления энергоресурсов, на которые начисляется субсидия,
Как сэкономить на коммунальных услугах
Наверное, сейчас каждый из нас желает сократить расходы на газ, воду и электричество. Какие
В области действует четкий график веерных отключений электроэнергии
Аварийные отключения электричества, когда одних потребителей выключают по 4 раза на день, а других
Свет на выходных не будут отключать
Об этом заявил технический директор ПАО «Черниговоблэнерго» Владимир Рубанка сегодня во время
Черниговский водоканал - в лидерах по экономии электроэнергии
Средний показатель экономии электроэнергии на коммунальных предприятиях-участниках проекта
Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео) В память 9 погибшим бойцам в лицее железнодорожного транспор...
Добавить комментарий!