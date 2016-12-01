«Новые тарифы не страшны». Топ-5 способов снизить объемы потребления электроэнергии

В сентябре 2016 года вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию. Минимальная стоимость 1 кВт/ч — 0,714 грн при использовании до 100 кВт/ч в месяц. Как стало известно, если потребитель в месяц расходует до 600 кВт/ч, то за каждый киловатт приходится платить 1,29 грн.Уменьшить расходы на оплату электроэнергии можно, снизив объемы потребления. Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook поделился советами, как снизить потребление электричества.«5 советов по экономии электроэнергии:1. Замена всех лампочек в доме на энергосберегающие позволит сэкономить электричество в 4-6 раз.2. При готовке накрывайте посуду крышкой. Еда приготовится быстрее, и электричества потратите на 30% меньше. Электроплиту выключайте за 5-10 мин. до завершения приготовления пищи, дойдет.3. Чистые окна, светлые стены и абажуры на светильниках – это экономия 10% электричества.4. Кипятите в электрочайнике столько воды, сколько вам нужно сейчас.5. Когда уходите из дома, не забывайте выключать электроприборы. Как минимум – не оставляйте включенным в розетку телевизор, который здорово тянет электричество.Эти простые меры помогут существенно уменьшить цифры в платежках», — написал чиновник.