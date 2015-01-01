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Изменения в положение о Министерстве юстиции внес Кабинет министров Украины, таким образом исключил из списка его полномочий проведение проверок состояния деятельности министерств, органов исполнительной власти, местных госадминистраций, госпредприятий, учреждений и организаций. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины Павел Мороз, сообщает пресс-служба ведомства.
“Минюст отказался от функций проверок министерств, государственных предприятий и организаций, а также других учреждений. Такое решение обусловлено тем, что данные полномочия являются пережитком прошлого, несвойственные для нашего ведомства, и могут нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки”, — сказал Мороз.
Вместе с тем, в соответствии с принятым постановлением Министерство юстиции утратило полномочия проверять учебные учреждения по вопросам правового образования населения и высшие учебные заведения, готовящие юристов.
При этом Мороз информировал присутствующих о принятии Верховной Радой Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (№5368), которым срок внесения изменений в уставы общественных объединений было продлено еще на полгода.
“Вчера был принят законопроект, которым продлен срок приведения уставов общественных объединений в соответствие с требованиями Налогового кодекса еще на 6 месяцев. Те, кто не успел привести их в соответствие, могут сделать это до 1 июля”, — отметил замминистра.
Минюст лишили функций проверки госорганов и учреждений
- Сегодня, 10:15
- Просмотров: 19
Изменения в положение о Министерстве юстиции внес Кабинет министров Украины, таким образом исключил из списка его полномочий проведение проверок состояния деятельности министерств, органов исполнительной власти, местных госадминистраций, госпредприятий, учреждений и организаций. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины Павел Мороз, сообщает пресс-служба ведомства.
“Минюст отказался от функций проверок министерств, государственных предприятий и организаций, а также других учреждений. Такое решение обусловлено тем, что данные полномочия являются пережитком прошлого, несвойственные для нашего ведомства, и могут нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки”, — сказал Мороз.
Вместе с тем, в соответствии с принятым постановлением Министерство юстиции утратило полномочия проверять учебные учреждения по вопросам правового образования населения и высшие учебные заведения, готовящие юристов.
При этом Мороз информировал присутствующих о принятии Верховной Радой Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (№5368), которым срок внесения изменений в уставы общественных объединений было продлено еще на полгода.
“Вчера был принят законопроект, которым продлен срок приведения уставов общественных объединений в соответствие с требованиями Налогового кодекса еще на 6 месяцев. Те, кто не успел привести их в соответствие, могут сделать это до 1 июля”, — отметил замминистра.
Источник: ukrinform
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