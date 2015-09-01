Компания «Microsoft Украина» для украинских школ предоставила скидку в 90%

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На 23 тысячи компьютеров для украинских школ с 90-процентной скидкой установила лицензионное программное обеспечение компания «Microsoft Украина». Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба Министерства.
«Для нас было важно, чтобы в школы поступили компьютеры, полностью готовые к использованию в учебном процессе, и мы могли эффективно использовать предоставленную нам помощь из Китая. Именно поэтому было принято ответственное решение – закупить лицензионное программное обеспечение для каждого из этих компьютеров. В 2012 году уже был прецедент, когда КНР передала компьютеры, и их доставили в школы как железо, без установки операционной системы. В результате некоторые школы вообще не использовали оборудование», – сказала Гриневич.
Отмечается, что закупка программного обеспечения, а также услуги по его установке осуществлялись через систему «Прозорро». Общая стоимость программ вместе с услугой установки составила 10 млн гривен, что эквивалентно около 10% ориентировочной цены аналогичных программных продуктов. То есть, как отметили в Минобразования, государству установка программного обеспечения на один компьютер обошлась менее чем в 435 гривен.
По информации, предоставленной МОН компанией ООО «Майкрософт Украина», рыночная стоимость аналогичного программного обеспечения составляет ориентировочно: настольная операционная система Windows – 189 долл. США (легализатор и обновления к Windows Professional), пакет офисных программных средств Microsoft Office Professional – 69 долл. на один год, антивирусное программное обеспечение IntuneOpen – 6,6 долл. на один год.
«Таким образом, реальная стоимость 23 тыс. пакетов программного обеспечения в более чем 16 раз больше суммы, которая в результате была уплачена. И это без учета услуги по установке на каждый из компьютеров», — подчеркнули в МОН.
Как известно, в рамках Меморандума с МОН и программы «Партнерство в образовании» компании «Майкрософт Украина» развивает инициативу «Формируй будущее» (Shape the Future), которая представляет собой единый подход Microsoft к оказанию поддержки образовательным учреждениям для внедрения комплексной цифровой стратегии подключения, целевой аудиторией которой являются ученики и учителя.
Скидка до 90% рыночной стоимости предоставляется, в частности, при условии подписания национального соглашения. Таких продуктов нет в открытом доступе, они предоставляются исключительно для образовательных программ. Такой подход во взаимодействии с Microsoft уже много лет осуществляется в соседних странах, например, Болгарии, Венгрии, Румынии и Грузии, а также в других странах.
Компания «Microsoft Украина» для украинских школ предоставила скидку в 90%
- Сегодня, 11:00
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На 23 тысячи компьютеров для украинских школ с 90-процентной скидкой установила лицензионное программное обеспечение компания «Microsoft Украина». Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба Министерства.
«Для нас было важно, чтобы в школы поступили компьютеры, полностью готовые к использованию в учебном процессе, и мы могли эффективно использовать предоставленную нам помощь из Китая. Именно поэтому было принято ответственное решение – закупить лицензионное программное обеспечение для каждого из этих компьютеров. В 2012 году уже был прецедент, когда КНР передала компьютеры, и их доставили в школы как железо, без установки операционной системы. В результате некоторые школы вообще не использовали оборудование», – сказала Гриневич.
Отмечается, что закупка программного обеспечения, а также услуги по его установке осуществлялись через систему «Прозорро». Общая стоимость программ вместе с услугой установки составила 10 млн гривен, что эквивалентно около 10% ориентировочной цены аналогичных программных продуктов. То есть, как отметили в Минобразования, государству установка программного обеспечения на один компьютер обошлась менее чем в 435 гривен.
По информации, предоставленной МОН компанией ООО «Майкрософт Украина», рыночная стоимость аналогичного программного обеспечения составляет ориентировочно: настольная операционная система Windows – 189 долл. США (легализатор и обновления к Windows Professional), пакет офисных программных средств Microsoft Office Professional – 69 долл. на один год, антивирусное программное обеспечение IntuneOpen – 6,6 долл. на один год.
«Таким образом, реальная стоимость 23 тыс. пакетов программного обеспечения в более чем 16 раз больше суммы, которая в результате была уплачена. И это без учета услуги по установке на каждый из компьютеров», — подчеркнули в МОН.
Как известно, в рамках Меморандума с МОН и программы «Партнерство в образовании» компании «Майкрософт Украина» развивает инициативу «Формируй будущее» (Shape the Future), которая представляет собой единый подход Microsoft к оказанию поддержки образовательным учреждениям для внедрения комплексной цифровой стратегии подключения, целевой аудиторией которой являются ученики и учителя.
Скидка до 90% рыночной стоимости предоставляется, в частности, при условии подписания национального соглашения. Таких продуктов нет в открытом доступе, они предоставляются исключительно для образовательных программ. Такой подход во взаимодействии с Microsoft уже много лет осуществляется в соседних странах, например, Болгарии, Венгрии, Румынии и Грузии, а также в других странах.
Источник: ukrinform
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