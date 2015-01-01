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В Черниговской области в лесном массиве обнаружен разлив неизвестного химического вещества.
ЧП зафиксировано возле села Лутайки в 20 километрах от Прилук. В лесном массиве был обнаружен разлив неизвестного химического вещества на площади 150 квадратных метров.
Для осаждения облака, проведение необходимых исследований привлекался дежурный караул спасателей из Прилук, специалисты экологической инспекции
Принимаются меры по ликвидации последствий разлива. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В лесу в Черниговской области разлили химикаты
- Сегодня, 10:09
- Просмотров: 22
В Черниговской области в лесном массиве обнаружен разлив неизвестного химического вещества.
ЧП зафиксировано возле села Лутайки в 20 километрах от Прилук. В лесном массиве был обнаружен разлив неизвестного химического вещества на площади 150 квадратных метров.
Для осаждения облака, проведение необходимых исследований привлекался дежурный караул спасателей из Прилук, специалисты экологической инспекции
Принимаются меры по ликвидации последствий разлива. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Источник: 0462.ua
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