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В лесу в Черниговской области разлили химикаты

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:09
  • Просмотров: 22
В лесу в Черниговской области разлили химикаты
В Черниговской области в лесном массиве обнаружен разлив неизвестного химического вещества.

ЧП зафиксировано возле села Лутайки в 20 километрах от Прилук. В лесном массиве был обнаружен разлив неизвестного химического вещества на площади 150 квадратных метров.

Для осаждения облака, проведение необходимых исследований привлекался дежурный караул спасателей из Прилук, специалисты экологической инспекции

Принимаются меры по ликвидации последствий разлива. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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