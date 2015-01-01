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В 2016 году самую низкую зарплату получали жители Черниговской области. Об этом заявил директор по развитию сайта work.ua Сергей Марченко, пишет «Четвертая власть».
По его словам, к городам, где зарплаты самые высокие, относятся Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов.
Средняя зарплата по областям: в Киевской – 8309 грн, Одесская – 7892, Харьковская – 7228 грн. Также увеличились зарплаты в западной Украине.
При этом самые низкие зарплаты в Ривненско – 5176, Житомирской – 4961, Волынской областях – 4908 грн.
Абсолютный аутсайдер, по словам Сергея Марченко – Черниговская область, где средняя зарплата составляет 4820 гривен.
Напомним, что статистика оперирует «грязными» цифрами. Указанные суммы – это зарплата без вычета налога на доходы физических лиц и военного сбора.
«Чистыми» на руки выдается почти на 20% меньше. В случае со средней зарплатой в Черниговской области речь идет о цифре в 3880 гривен.
Самая низкая зарплата – в Черниговской области
- Сегодня, 10:12
- Просмотров: 26
В 2016 году самую низкую зарплату получали жители Черниговской области. Об этом заявил директор по развитию сайта work.ua Сергей Марченко, пишет «Четвертая власть».
По его словам, к городам, где зарплаты самые высокие, относятся Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов.
Средняя зарплата по областям: в Киевской – 8309 грн, Одесская – 7892, Харьковская – 7228 грн. Также увеличились зарплаты в западной Украине.
При этом самые низкие зарплаты в Ривненско – 5176, Житомирской – 4961, Волынской областях – 4908 грн.
Абсолютный аутсайдер, по словам Сергея Марченко – Черниговская область, где средняя зарплата составляет 4820 гривен.
Напомним, что статистика оперирует «грязными» цифрами. Указанные суммы – это зарплата без вычета налога на доходы физических лиц и военного сбора.
«Чистыми» на руки выдается почти на 20% меньше. В случае со средней зарплатой в Черниговской области речь идет о цифре в 3880 гривен.
Источник: «Четвертая власть»
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