4ернігів.інфо » Стрічка новин » Пушки на черниговском Валу ничейные?
У 12 пушек по периметру Вала, уличных фонарей и даже памятника Тарасу Шевченко не хозяина. Об этом пишет «Чернігівщина. Події і коментарі» со ссылкой на начальника Фонда коммунального имущества Черниговского горсовета Алексея Епинина.
Чиновник рассказал, что в городе несколько десятков детских площадок, которые были установлены во дворах участниками выборов, но не были переданы на баланс.
Сегодня они являются бесхозными. На ближайшей сессии горсовета планируется принять их в коммунальную собственность.
Нет владельца и у объектов на Валу: 186 метров чугунной ограды, гранитного парапета, 112 опор со светильниками, чаши фонтана…
Более того, по словам Алексея Епинин, черниговские пушки и памятник Тарасу Шевченко на Валу также не находятся на балансе одной из юридических структур.
На балансе управления ЖКХ этого имущества нет, а представители национального заповедника «Чернігів стародавній», на территории которого и находится все это имущество, также заявили, что упомянутые объекты им не принадлежат.
В январе-феврале 2017 года исполнительные органы городского совета будут решать, что с ними делать.
Пушки на черниговском Валу ничейные?
- Сегодня, 10:13
- Просмотров: 21
У 12 пушек по периметру Вала, уличных фонарей и даже памятника Тарасу Шевченко не хозяина. Об этом пишет «Чернігівщина. Події і коментарі» со ссылкой на начальника Фонда коммунального имущества Черниговского горсовета Алексея Епинина.
Чиновник рассказал, что в городе несколько десятков детских площадок, которые были установлены во дворах участниками выборов, но не были переданы на баланс.
Сегодня они являются бесхозными. На ближайшей сессии горсовета планируется принять их в коммунальную собственность.
Нет владельца и у объектов на Валу: 186 метров чугунной ограды, гранитного парапета, 112 опор со светильниками, чаши фонтана…
Более того, по словам Алексея Епинин, черниговские пушки и памятник Тарасу Шевченко на Валу также не находятся на балансе одной из юридических структур.
На балансе управления ЖКХ этого имущества нет, а представители национального заповедника «Чернігів стародавній», на территории которого и находится все это имущество, также заявили, что упомянутые объекты им не принадлежат.
В январе-феврале 2017 года исполнительные органы городского совета будут решать, что с ними делать.
Источник: рik.cn.ua
Рекомендуем похожее:
Памятник Тарасу Шевченко на черниговском Валу
Открытый в 1992 году. Созданный выдающимся украинским скульптором, профессором Владимиром
Городской голова поручил определиться с судьбой нерентабельных объектов ком ...
26 октября, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета, во время
Черниговские милиционеры нашли пропавший памятник Ленина
В Чернигове продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины
Знаменитые черниговские пушки празднуют сегодня день рождения
В следующем году у черниговских пушек юбилей: исполнится ровно 120 лет с того дня, как на Валу,
В «Википедии» победила черниговская пушка
Лучшим фото, представляющим Черниговщину в крупнейщей электронной энциклопедии мира, стал
Откуда на черниговском Валу пушки? Легенд, оказывается, много.
Одна из главных достопримечательностей Чернигова — 12 чугунных пушек на древнем Валу. Вот уже
Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео) В память 9 погибшим бойцам в лицее железнодорожного транспор...
Добавить комментарий!