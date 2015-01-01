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Пушки на черниговском Валу ничейные?

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:13
  • Просмотров: 21
Пушки на черниговском Валу ничейные?
У 12 пушек по периметру Вала, уличных фонарей и даже памятника Тарасу Шевченко не хозяина. Об этом пишет «Чернігівщина. Події і коментарі» со ссылкой на начальника Фонда коммунального имущества Черниговского горсовета Алексея Епинина.

Чиновник рассказал, что в городе несколько десятков детских площадок, которые были установлены во дворах участниками выборов, но не были переданы на баланс.

Сегодня они являются бесхозными. На ближайшей сессии горсовета планируется принять их в коммунальную собственность.

Нет владельца и у объектов на Валу: 186 метров чугунной ограды, гранитного парапета, 112 опор со светильниками, чаши фонтана…

Более того, по словам Алексея Епинин, черниговские пушки и памятник Тарасу Шевченко на Валу также не находятся на балансе одной из юридических структур.

На балансе управления ЖКХ этого имущества нет, а представители национального заповедника «Чернігів стародавній», на территории которого и находится все это имущество, также заявили, что упомянутые объекты им не принадлежат.

В январе-феврале 2017 года исполнительные органы городского совета будут решать, что с ними делать.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: рik.cn.ua

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