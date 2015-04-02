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Из квартиры черниговца среди белого дня вынесли мини-бар

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 17:00
  • Просмотров: 37
Из квартиры черниговца среди белого дня вынесли мини-бар
Вчера, 22 декабря, в Чернигове среди бела дня ограбили квартиру.

На этот раз воры не побрезговали даже алкоголем.

Известно, что пострадавший 36-летний мужчина проживает по улице Мстиславская и работает адвокатом.

Он сообщил о том, что отсутствовал в квартире с 8 до 18:00. За это время неизвестный, путем повреждения сердцевины замка входной двери квартиры, совершила кражу алкогольных напитков - водка "Пещерська Гроздова Рания", водка "Бурга", коньяк "Арарат", 2 бутылки коньяка "Таврия", 2 бутылки коньяка "Закарпатский", вино "Кинз Мараули".шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Високий Вал

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