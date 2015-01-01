4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговец "заправился" в обманщика на 47,5 тысячи гривен
20 декабря, в городской отдел полиции обратился 32-летний черниговец и сообщил, что его обманули.
Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.
Мужчина сообщил, что его знакомый мошенническим методом и злоупотребляя доверием под видом продажи дешевого дизельного топлива завладел денежными средствами в сумме 47 500 гривен.
Деньги мужчина перечислил на банковскую карточку, но топливо так и не получил. Знакомый больше на связь не выходит.
Черниговец "заправился" в обманщика на 47,5 тысячи гривен
- Вчера, 18:15
- Просмотров: 46
20 декабря, в городской отдел полиции обратился 32-летний черниговец и сообщил, что его обманули.
Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.
Мужчина сообщил, что его знакомый мошенническим методом и злоупотребляя доверием под видом продажи дешевого дизельного топлива завладел денежными средствами в сумме 47 500 гривен.
Деньги мужчина перечислил на банковскую карточку, но топливо так и не получил. Знакомый больше на связь не выходит.
Источник: Высокий вал
Рекомендуем похожее:
Черниговцев предупреждают о «липовых» объявлениях
Черниговцы, несмотря на многочисленные предостережения, продолжают попадать на крючок мошенников.
BMW с OLX так и не доехал до черниговца
5 декабря, около 16:00 на службу «102» обратился 30-летний черниговец.
В черниговца в секонд хенде украли iPhone
15 ноября, около 19 часов в городской отдел полиции с заявлением обратился 31-летний черниговец,
Уголовные дела закрывают за деньги - следователя поймали «на горячем»
Прокуратурой области по результатам досудебного расследования направлено в суд обвинительный акт в
Житель Чернигова сохраняет и продает по 100 гривен за пакетик психотропное ...
Работники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Черниговского горотдела внутренних
Черниговец купил воздух за 5 тысяч гривен
Очередной жертвой Интернет-мошенников стал 32-летний житель Чернигова, добровольно отдавший
Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео)
Добавить комментарий!