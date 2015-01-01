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Черниговец "заправился" в обманщика на 47,5 тысячи гривен

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 18:15
  • Просмотров: 46
Черниговец "заправился" в обманщика на 47,5 тысячи гривен
20 декабря, в городской отдел полиции обратился 32-летний черниговец и сообщил, что его обманули.

Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.

Мужчина сообщил, что его знакомый мошенническим методом и злоупотребляя доверием под видом продажи дешевого дизельного топлива завладел денежными средствами в сумме 47 500 гривен.

Деньги мужчина перечислил на банковскую карточку, но топливо так и не получил. Знакомый больше на связь не выходит.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Высокий вал

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