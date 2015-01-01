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Обновлять маршрутки черниговские перевозчики будут 2-3 года

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 09:31
  • Просмотров: 31
Обновлять маршрутки черниговские перевозчики будут 2-3 года

По словам начальника управления транспорта и связи Черниговского городского совета Александра Бельского, в договорах с каждым из перевозчиков будут прописаны конкретные сроки.

Напомним, что до 10 января 2017 года в Чернигове должны определить победителей конкурса на обслуживание городских автобусных маршрутов и заключить с ними договоры.

– В условиях конкурса прописано, что автобусы городских маршрутов должны быть обязательно с двумя автоматическими дверями. Старые однодверные автобусы не пройдут по условиям конкурса, - объяснил Александр Бельский.

Также он добавил, что произойдет замена подвижного составе не сразу. Этот процесс растянется на несколько лет.

- В городе около 180 автобусов подвижного состава старого образца. Заменить их все сразу просто нереально с финансовой точки зрения.

Поэтому в документах прописано, что перевозчик идет с тем, что имеет. Но при этом он обязуется заменить старые автобусы в течение двух-трех лет, - рассказал чиновник.

Для каждого перевозчика сроки определят индивидуально в зависимости от рентабельности маршрута. Если перевозчик график замены автобусов выполнять не будет, с ним обещают разрывать договор.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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