4ернігів.інфо » Стрічка новин » Обновлять маршрутки черниговские перевозчики будут 2-3 года
По словам начальника управления транспорта и связи Черниговского городского совета Александра Бельского, в договорах с каждым из перевозчиков будут прописаны конкретные сроки.
Напомним, что до 10 января 2017 года в Чернигове должны определить победителей конкурса на обслуживание городских автобусных маршрутов и заключить с ними договоры.
– В условиях конкурса прописано, что автобусы городских маршрутов должны быть обязательно с двумя автоматическими дверями. Старые однодверные автобусы не пройдут по условиям конкурса, - объяснил Александр Бельский.
Также он добавил, что произойдет замена подвижного составе не сразу. Этот процесс растянется на несколько лет.
- В городе около 180 автобусов подвижного состава старого образца. Заменить их все сразу просто нереально с финансовой точки зрения.
Поэтому в документах прописано, что перевозчик идет с тем, что имеет. Но при этом он обязуется заменить старые автобусы в течение двух-трех лет, - рассказал чиновник.
Для каждого перевозчика сроки определят индивидуально в зависимости от рентабельности маршрута. Если перевозчик график замены автобусов выполнять не будет, с ним обещают разрывать договор.
Обновлять маршрутки черниговские перевозчики будут 2-3 года
- Сегодня, 09:31
- Просмотров: 31
По словам начальника управления транспорта и связи Черниговского городского совета Александра Бельского, в договорах с каждым из перевозчиков будут прописаны конкретные сроки.
Напомним, что до 10 января 2017 года в Чернигове должны определить победителей конкурса на обслуживание городских автобусных маршрутов и заключить с ними договоры.
– В условиях конкурса прописано, что автобусы городских маршрутов должны быть обязательно с двумя автоматическими дверями. Старые однодверные автобусы не пройдут по условиям конкурса, - объяснил Александр Бельский.
Также он добавил, что произойдет замена подвижного составе не сразу. Этот процесс растянется на несколько лет.
- В городе около 180 автобусов подвижного состава старого образца. Заменить их все сразу просто нереально с финансовой точки зрения.
Поэтому в документах прописано, что перевозчик идет с тем, что имеет. Но при этом он обязуется заменить старые автобусы в течение двух-трех лет, - рассказал чиновник.
Для каждого перевозчика сроки определят индивидуально в зависимости от рентабельности маршрута. Если перевозчик график замены автобусов выполнять не будет, с ним обещают разрывать договор.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Стоимость проезда в Чернигове вырастет
Ожидаемые изменения в транспортной отрасли приведут к тому, что тариф на проезд в черниговских
Черниговских перевозчиков планируют обязать обустраивать транспортные средс ...
4 ноября, городская в власть в лице начальника управления транспорта и связи Александра Бельского
Черниговцы просят убрать с городских маршрутов «скотовозы»
На местном сайте петиций появилась просьба «заставить перевозчиков Чернигова обновить подвижный
В борьбе за маршруты перевозчики забывают о пассажирах
О проблемах с перевозками пассажиров на участке дороги от улицы Попова до улицы Днепровской
Автобусы на Астру не ходят из-за незаконных черниговских огородов
Среди главных проблем, требующих решения по мнению чиновников, возможность продления автобусных
Черниговский автозавод продаст Нацгвардии автобусы «Эталон»
Бориспольский и Черниговский автозаводы, входящие в состав одного из ведущих производителей
Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео)
Добавить комментарий!