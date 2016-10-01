Субсидии-2017: правительство обещает потребителям деньги на руки

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Согласно бюджету на 2017 год, субсидии будут монетизировать.
Разговоры об изменениях системы предоставления субсидий на компенсацию ЖКУ ходили достаточно давно. По крайней мере, летом 2016 года правительство уже говорило о монетизации, то есть выплате субсидий непосредственно гражданам, а не предприятиям.
Неэффективность предыдущей системы
Система выплаты субсидий возникла после того, как правительство принялось реализовывать непопулярную реформу и повысило тарифы на коммунальные услуги. В течение многих лет коммунальные услуги в стране продавались ниже себестоимости, вследствие чего коммунальная инфраструктура не могла развиваться, а в бюджете возникали многочисленные дыры. Субсидии были предложены украинцам, чтобы сгладить тяжелый переход к рыночным тарифам.
Вице-премьер-министр Павел Розенко летом нынешнего года заявил, что система субсидий выполнила свою главную задачу на 2015–2016 годы. По словам Розенко, в пик отопительного сезона размер субсидий достигал 1400 грн. Именно такую сумму получала среднестатистическая украинская семья. Впрочем, система дотаций не может успешно функционировать на постоянной основе – она эффективна лишь в пиковые моменты повышения цен на энергоносители.
В 2016 году система субсидий охватила 7 млн домохозяйств и обошлась бюджету примерно в 40 млрд грн. В 2017 году количество субсидиантов составит 8,5 млн семей, а в бюджет на выплату субсидий заложена сумма в 50,6 млрд грн.
Это большие деньги, но, например, если бы правительство сохранило старую систему, то только в 2016 году на покрытие дефицита «Нафтогаза» пришлось бы выделять из бюджета 171 млрд грн.
Система субсидий позволила значительно уменьшить коррупцию среди компаний, поставляющих газ, а также заставить владельцев огромных особняков платить справедливую цену, а не паразитировать на бюджете страны. Но сегодня пора двигаться дальше и решать новые проблемы. Первая – как с помощью системы субсидий помочь поставщикам услуг модернизировать инфраструктуру. Вторая – как убедить простых украинцев инвестировать в энергоэффективность, чтобы уменьшить расход ресурсов, а вслед за ним и бюджетные расходы на выплату субсидий. Очевидно, что система требует изменений, ведь сегодня у украинцев нет мотивации, чтобы экономить на коммунальных услугах. Они платят за них в зависимости от уровня дохода, а все остальное доплачивает государство из бюджета.
Возможные схемы монетизации
Пока что правительство окончательно не определилось, как именно будут монетизированы субсидии. Существует два варианта: на уровне поставщиков услуг и на уровне потребителей. Первый вариант предусматривает, что государство рассчитывает среднее потребление домохозяйств и направляет поставщикам услуг общую сумму субсидий. Предприятия уже на месте перечисляют семьям сэкономленные деньги, если они потребляли коммунальные услуги в меньшем объеме, чем положено. Согласно альтернативному варианту, деньги будут направлять непосредственно потребителям, которые самостоятельно будут платить за услуги поставщикам.
Благодаря реализации первого варианта правительство могло бы решить проблему задержки в расчетах с коммунальными предприятиями, которые почти всегда получают деньги от государства с опозданием. С другой стороны, здесь возникает вопрос с мотивацией поставщиков услуг, ведь они совсем не заинтересованы, чтобы население платило меньше. Поэтому с целью более эффективного использования ресурсов логичнее было бы предоставить средства непосредственно потребителям.
Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубков в интервью «Украинской правде» заявил, что правительство пытается провести монетизацию расчетов сразу в нескольких направлениях:
«Субсидия – это демотивирующий фактор. Закрывая потребности в оплате коммунальных услуг, государство демотивирует людей экономить. Чтобы люди почувствовали, что это реальные средства, нам необходимо провести монетизацию. Это не просто сделать. В первую очередь мы поднимаем вопрос монетизации расчетов на предприятиях теплокоммунэнерго. Речь идет о планах направить субсидии непосредственно живыми деньгами на предприятия. Второе – это вопрос монетизации на уровне клиента. Мы предлагаем такой вариант: если у клиента есть остатки субсидий, сэкономленные средства, то он может их направить на меры по энергоэффективности».
Проблемные аспекты
Чтобы потребители начали более экономно использовать энергоресурсы, нужно определить адекватные нормы потребления и регулярно мониторить процесс потребления. И тут возникают определенные преграды, ведь далеко не все дома оборудованы счетчиками.
Согласно статистике, только в 61% многоквартирных домов установлены счетчики учета тепла. В остальных домах стоимость тепла вычисляют, исходя из количества дней отопительного периода и показателей среднемесячной температуры. Такая несовершенная методика привела к тому, что в октябре некоторых украинцев шокировали большие суммы в платежках.
В ноябре Кабмин пересмотрел расчет принципов потребления и постановил, что в городах, в которых счетчики стоят более чем в 50% домов, нормативы потребления будут вычислять, исходя из показателей этих домов. Однако жителям городов, где счетчики установлены в менее чем половине домов, от этого не легче.
Впрочем, даже при условии наличия счетчиков во всех квартирах, экономия станет возможной только тогда, когда в ней будут заинтересованы все жители дома. По отдельности никто не будет стремиться утеплить квартиру или установить пластиковые окна, чтобы потом разделить сэкономленные деньги между всеми жителями дома. Это значит, что жильцам следует создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а уже затем приниматься за полную энергетическую модернизацию дома. Однако, учитывая слишком медленное развитие самоорганизации населения, этот процесс вряд ли станет массовым в 2017 году.
В конце концов, существует и проблема нецелевого использования средств со стороны потребителей. Даже если семья получит средства, сэкономленные на потреблении энергоресурсов, нет никакой гарантии, что их используют по назначению – на оплату ЖКУ или на повышение энергоэффективности.
Игра, которая стоит свеч
Несмотря на все трудности, в правительстве прекрасно понимают, что вопрос эффективного использования субсидий остается одним из приоритетных для экономики страны. Если несколько лет назад бюджетные расходы на субсидии составляли 18 млрд грн, то в 2017 году они приблизятся к отметке в 51 млрд грн. При этом эксперты оценивают потенциал экономии на субсидиях в 25 млрд грн.
В 2017 году Кабмин собирается запустить Фонд энергоэффективности, с помощью которого будет проходить термомодернизация многоэтажных домов, что позволит меньше тратить на коммуналку. По предварительным подсчетам, только запуск Фонда позволит ежегодно экономить на субсидиях около 5 млрд грн.
Еще 5 млрд грн можно сохранить благодаря повышению минимальной зарплаты, так как с ростом доходов украинцам придется больше платить за коммунальные услуги со своего кармана.
Хотя единого взгляда на монетизацию субсидий в правительстве до сих пор нет, но этот процесс выглядит неизбежным. В любом случае, потребители коммунальных услуг точно от этого не проиграют, а если государству удастся убедить их экономить энергоресурсы и заботиться об энергоэффективности, то в выигрыше окажутся все стороны.
Субсидии-2017: правительство обещает потребителям деньги на руки
- Сегодня, 10:00
- Просмотров: 28
Согласно бюджету на 2017 год, субсидии будут монетизировать.
Разговоры об изменениях системы предоставления субсидий на компенсацию ЖКУ ходили достаточно давно. По крайней мере, летом 2016 года правительство уже говорило о монетизации, то есть выплате субсидий непосредственно гражданам, а не предприятиям.
Неэффективность предыдущей системы
Система выплаты субсидий возникла после того, как правительство принялось реализовывать непопулярную реформу и повысило тарифы на коммунальные услуги. В течение многих лет коммунальные услуги в стране продавались ниже себестоимости, вследствие чего коммунальная инфраструктура не могла развиваться, а в бюджете возникали многочисленные дыры. Субсидии были предложены украинцам, чтобы сгладить тяжелый переход к рыночным тарифам.
Вице-премьер-министр Павел Розенко летом нынешнего года заявил, что система субсидий выполнила свою главную задачу на 2015–2016 годы. По словам Розенко, в пик отопительного сезона размер субсидий достигал 1400 грн. Именно такую сумму получала среднестатистическая украинская семья. Впрочем, система дотаций не может успешно функционировать на постоянной основе – она эффективна лишь в пиковые моменты повышения цен на энергоносители.
В 2016 году система субсидий охватила 7 млн домохозяйств и обошлась бюджету примерно в 40 млрд грн. В 2017 году количество субсидиантов составит 8,5 млн семей, а в бюджет на выплату субсидий заложена сумма в 50,6 млрд грн.
Это большие деньги, но, например, если бы правительство сохранило старую систему, то только в 2016 году на покрытие дефицита «Нафтогаза» пришлось бы выделять из бюджета 171 млрд грн.
Система субсидий позволила значительно уменьшить коррупцию среди компаний, поставляющих газ, а также заставить владельцев огромных особняков платить справедливую цену, а не паразитировать на бюджете страны. Но сегодня пора двигаться дальше и решать новые проблемы. Первая – как с помощью системы субсидий помочь поставщикам услуг модернизировать инфраструктуру. Вторая – как убедить простых украинцев инвестировать в энергоэффективность, чтобы уменьшить расход ресурсов, а вслед за ним и бюджетные расходы на выплату субсидий. Очевидно, что система требует изменений, ведь сегодня у украинцев нет мотивации, чтобы экономить на коммунальных услугах. Они платят за них в зависимости от уровня дохода, а все остальное доплачивает государство из бюджета.
Возможные схемы монетизации
Пока что правительство окончательно не определилось, как именно будут монетизированы субсидии. Существует два варианта: на уровне поставщиков услуг и на уровне потребителей. Первый вариант предусматривает, что государство рассчитывает среднее потребление домохозяйств и направляет поставщикам услуг общую сумму субсидий. Предприятия уже на месте перечисляют семьям сэкономленные деньги, если они потребляли коммунальные услуги в меньшем объеме, чем положено. Согласно альтернативному варианту, деньги будут направлять непосредственно потребителям, которые самостоятельно будут платить за услуги поставщикам.
Благодаря реализации первого варианта правительство могло бы решить проблему задержки в расчетах с коммунальными предприятиями, которые почти всегда получают деньги от государства с опозданием. С другой стороны, здесь возникает вопрос с мотивацией поставщиков услуг, ведь они совсем не заинтересованы, чтобы население платило меньше. Поэтому с целью более эффективного использования ресурсов логичнее было бы предоставить средства непосредственно потребителям.
Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубков в интервью «Украинской правде» заявил, что правительство пытается провести монетизацию расчетов сразу в нескольких направлениях:
«Субсидия – это демотивирующий фактор. Закрывая потребности в оплате коммунальных услуг, государство демотивирует людей экономить. Чтобы люди почувствовали, что это реальные средства, нам необходимо провести монетизацию. Это не просто сделать. В первую очередь мы поднимаем вопрос монетизации расчетов на предприятиях теплокоммунэнерго. Речь идет о планах направить субсидии непосредственно живыми деньгами на предприятия. Второе – это вопрос монетизации на уровне клиента. Мы предлагаем такой вариант: если у клиента есть остатки субсидий, сэкономленные средства, то он может их направить на меры по энергоэффективности».
Проблемные аспекты
Чтобы потребители начали более экономно использовать энергоресурсы, нужно определить адекватные нормы потребления и регулярно мониторить процесс потребления. И тут возникают определенные преграды, ведь далеко не все дома оборудованы счетчиками.
Согласно статистике, только в 61% многоквартирных домов установлены счетчики учета тепла. В остальных домах стоимость тепла вычисляют, исходя из количества дней отопительного периода и показателей среднемесячной температуры. Такая несовершенная методика привела к тому, что в октябре некоторых украинцев шокировали большие суммы в платежках.
В ноябре Кабмин пересмотрел расчет принципов потребления и постановил, что в городах, в которых счетчики стоят более чем в 50% домов, нормативы потребления будут вычислять, исходя из показателей этих домов. Однако жителям городов, где счетчики установлены в менее чем половине домов, от этого не легче.
Впрочем, даже при условии наличия счетчиков во всех квартирах, экономия станет возможной только тогда, когда в ней будут заинтересованы все жители дома. По отдельности никто не будет стремиться утеплить квартиру или установить пластиковые окна, чтобы потом разделить сэкономленные деньги между всеми жителями дома. Это значит, что жильцам следует создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а уже затем приниматься за полную энергетическую модернизацию дома. Однако, учитывая слишком медленное развитие самоорганизации населения, этот процесс вряд ли станет массовым в 2017 году.
В конце концов, существует и проблема нецелевого использования средств со стороны потребителей. Даже если семья получит средства, сэкономленные на потреблении энергоресурсов, нет никакой гарантии, что их используют по назначению – на оплату ЖКУ или на повышение энергоэффективности.
Игра, которая стоит свеч
Несмотря на все трудности, в правительстве прекрасно понимают, что вопрос эффективного использования субсидий остается одним из приоритетных для экономики страны. Если несколько лет назад бюджетные расходы на субсидии составляли 18 млрд грн, то в 2017 году они приблизятся к отметке в 51 млрд грн. При этом эксперты оценивают потенциал экономии на субсидиях в 25 млрд грн.
В 2017 году Кабмин собирается запустить Фонд энергоэффективности, с помощью которого будет проходить термомодернизация многоэтажных домов, что позволит меньше тратить на коммуналку. По предварительным подсчетам, только запуск Фонда позволит ежегодно экономить на субсидиях около 5 млрд грн.
Еще 5 млрд грн можно сохранить благодаря повышению минимальной зарплаты, так как с ростом доходов украинцам придется больше платить за коммунальные услуги со своего кармана.
Хотя единого взгляда на монетизацию субсидий в правительстве до сих пор нет, но этот процесс выглядит неизбежным. В любом случае, потребители коммунальных услуг точно от этого не проиграют, а если государству удастся убедить их экономить энергоресурсы и заботиться об энергоэффективности, то в выигрыше окажутся все стороны.
Источник: hyser.com.ua
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