﻿﻿ Чернигов вошел в 10-ку лучших городов для жизни! » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Чернигов вошел в 10-ку лучших городов для жизни!
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Чернигов вошел в 10-ку лучших городов для жизни!

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 11:00
  • Просмотров: 32
Чернигов вошел в 10-ку лучших городов для жизни!
В столицу многие стремятся переехать из провинции. Однако, киевляне говорят, что это не лучший город в Украине для жизни. Данные опроса, проведенного OLX, свидетельствуют о том, что лучшим городом для жизни украинцы считают Винницу. Областным центрам выставлялись баллы от 1 до 7 по десяти критериям. Винница набрала 50 баллов.

Украинцы считают Винницу самым чистым, удобным с точки зрения транспорта и работы коммунальных служб городом. Ее жители оказались также наиболее дружелюбными, а винницкая система заведений для детей — самой доступной. «Просел» город-лидер лишь по удобству и близости магазинов.

Серебряным призером оказался Луцк с 48,9 балла. Луцк стал абсолютным лидером лишь по одному показателю – развитости спортивной и досуговой инфраструктуры. Тем не менее волынский областной центр показал стабильно хорошие результаты по всем другим критериям.

Аналогичные успехи показал и бронзовый финалист Харьков с 47,6 балла. Он делит с Винницей лидерство по удобству заведений для детей, однако в оценке стоимости жизни показал не лучшие результаты.

Пятерку лучших для жизни городов Украины замыкают Ровно с 47,4 балла и Львов с Тернополем, которые получили 47,1 балл. Столица оказалась на девятом месте (45,8 балла), уступив Хмельницкому, Чернигову и Черкассам. Киев лишь немного, на 0,2 балла, обошел замыкающих десятку Ивано-Франковск и Черновцы.

Внизу списка оказались промышленные города юга и востока Украины. Рейтинг замыкает Запорожье с 41,7 балла — местные жители очень низко оценивают уровень экологии и безопасности в городе, жалуются на несоответствие доходов расходам. Немногим выше — Днепр (41,9 балла), где помимо неуверенности в безопасности жителей волнует дефицит мест для досуга и спорта.

Третье место с конца разделили Житомир и Херсон. В первом не особо развита инфраструктура для проведения свободного времени, во втором – типичные для промышленного города сложности с экологией и безопасностью.

Лучшим по доступности магазинов городом оказался приморский Николаев с почти наивысшим баллом – 6,6. Больше всего количеством баров, кафе и спортплощадок довольны в Луцке. С негативной точки зрения проявили себя Ивано-Франковск и Житомир — там жители считают друг друга наименее дружелюбными.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Сегодня

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Для бизнеса Чернигов не так уж плох

Журнал Forbes составил рейтинг самых благоприятных для предпринимательства городов Украины.

Чернигов – в топ 10 городов Украины по качеству жизни

Чернигов вошел в десятку украинских городов по качеству жизни. Наш город занял 9 место из 22, а в

Чернигов – в топ 10 городов Украины по качеству жизни

Чернигов вошел в десятку украинских городов по качеству жизни. Наш город занял 9 место из 22, а в

Хорошие дороги в Чернигове есть, а коррупции нет! Такими видят город местны ...

В феврале-марте 2015 года Международный Республиканский Институт провел социологическое

Чернигов – в топ 10 городов Украины по качеству жизни

Чернигов вошел в десятку украинских городов по качеству жизни. Наш город занял 9 место из 22, а в

Чернигов в ТОП-50 лучших городов Украины

Рейтинг - шоу "Найдосконаліше місто країни 2013", организованное радио Ретро FM определило 50
﻿
Видео
Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети