Чернигов вошел в 10-ку лучших городов для жизни!

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В столицу многие стремятся переехать из провинции. Однако, киевляне говорят, что это не лучший город в Украине для жизни. Данные опроса, проведенного OLX, свидетельствуют о том, что лучшим городом для жизни украинцы считают Винницу. Областным центрам выставлялись баллы от 1 до 7 по десяти критериям. Винница набрала 50 баллов.
Украинцы считают Винницу самым чистым, удобным с точки зрения транспорта и работы коммунальных служб городом. Ее жители оказались также наиболее дружелюбными, а винницкая система заведений для детей — самой доступной. «Просел» город-лидер лишь по удобству и близости магазинов.
Серебряным призером оказался Луцк с 48,9 балла. Луцк стал абсолютным лидером лишь по одному показателю – развитости спортивной и досуговой инфраструктуры. Тем не менее волынский областной центр показал стабильно хорошие результаты по всем другим критериям.
Аналогичные успехи показал и бронзовый финалист Харьков с 47,6 балла. Он делит с Винницей лидерство по удобству заведений для детей, однако в оценке стоимости жизни показал не лучшие результаты.
Пятерку лучших для жизни городов Украины замыкают Ровно с 47,4 балла и Львов с Тернополем, которые получили 47,1 балл. Столица оказалась на девятом месте (45,8 балла), уступив Хмельницкому, Чернигову и Черкассам. Киев лишь немного, на 0,2 балла, обошел замыкающих десятку Ивано-Франковск и Черновцы.
Внизу списка оказались промышленные города юга и востока Украины. Рейтинг замыкает Запорожье с 41,7 балла — местные жители очень низко оценивают уровень экологии и безопасности в городе, жалуются на несоответствие доходов расходам. Немногим выше — Днепр (41,9 балла), где помимо неуверенности в безопасности жителей волнует дефицит мест для досуга и спорта.
Третье место с конца разделили Житомир и Херсон. В первом не особо развита инфраструктура для проведения свободного времени, во втором – типичные для промышленного города сложности с экологией и безопасностью.
Лучшим по доступности магазинов городом оказался приморский Николаев с почти наивысшим баллом – 6,6. Больше всего количеством баров, кафе и спортплощадок довольны в Луцке. С негативной точки зрения проявили себя Ивано-Франковск и Житомир — там жители считают друг друга наименее дружелюбными.
Чернигов вошел в 10-ку лучших городов для жизни!
- Сегодня, 11:00
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В столицу многие стремятся переехать из провинции. Однако, киевляне говорят, что это не лучший город в Украине для жизни. Данные опроса, проведенного OLX, свидетельствуют о том, что лучшим городом для жизни украинцы считают Винницу. Областным центрам выставлялись баллы от 1 до 7 по десяти критериям. Винница набрала 50 баллов.
Украинцы считают Винницу самым чистым, удобным с точки зрения транспорта и работы коммунальных служб городом. Ее жители оказались также наиболее дружелюбными, а винницкая система заведений для детей — самой доступной. «Просел» город-лидер лишь по удобству и близости магазинов.
Серебряным призером оказался Луцк с 48,9 балла. Луцк стал абсолютным лидером лишь по одному показателю – развитости спортивной и досуговой инфраструктуры. Тем не менее волынский областной центр показал стабильно хорошие результаты по всем другим критериям.
Аналогичные успехи показал и бронзовый финалист Харьков с 47,6 балла. Он делит с Винницей лидерство по удобству заведений для детей, однако в оценке стоимости жизни показал не лучшие результаты.
Пятерку лучших для жизни городов Украины замыкают Ровно с 47,4 балла и Львов с Тернополем, которые получили 47,1 балл. Столица оказалась на девятом месте (45,8 балла), уступив Хмельницкому, Чернигову и Черкассам. Киев лишь немного, на 0,2 балла, обошел замыкающих десятку Ивано-Франковск и Черновцы.
Внизу списка оказались промышленные города юга и востока Украины. Рейтинг замыкает Запорожье с 41,7 балла — местные жители очень низко оценивают уровень экологии и безопасности в городе, жалуются на несоответствие доходов расходам. Немногим выше — Днепр (41,9 балла), где помимо неуверенности в безопасности жителей волнует дефицит мест для досуга и спорта.
Третье место с конца разделили Житомир и Херсон. В первом не особо развита инфраструктура для проведения свободного времени, во втором – типичные для промышленного города сложности с экологией и безопасностью.
Лучшим по доступности магазинов городом оказался приморский Николаев с почти наивысшим баллом – 6,6. Больше всего количеством баров, кафе и спортплощадок довольны в Луцке. С негативной точки зрения проявили себя Ивано-Франковск и Житомир — там жители считают друг друга наименее дружелюбными.
Источник: Сегодня
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