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Среди украинских перевозчиков 5730 разрешений ЕКМТ на работу в странах Европы распределила комиссия по распределению разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) под председательством заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В результате распределения украинским перевозчикам было выделено 236 разрешений ЕКМТ для использования транспортными средствами категории «Евро-4 безопасный» и выше, 3 209 разрешений ЕКМТ — для использования транспортными средствами категории «Евро-5 безопасный» и выше, 96 прав работы в Австрии, 300 прав работы в Италии, 1 644 прав работы в Венгрии, 85 прав работы в Греции и 160 прав работы в России», — говорится в сообщении.
Нераспределенный остаток составляет: 9 разрешений ЕКМТ для использования транспортными средствами категории «Евро-4 безопасный» и выше, 1 разрешение ЕКМТ для использования транспортными средствами категории «Евро-5 безопасный» и выше, 16 прав работы в Венгрии и 5 прав работы в Греции. Указанные остатки будут переданы для распределения среди украинских перевозчиков во время перераспределения, объясняют в ведомстве.
Также во время заседания было установлено, что перевозчики — победители конкурса могут получить разрешения ЕКМТ в установленном порядке, а также при условии уплаты обязательного платежа за участие Украины в Международном транспортном форуме, который на 2017 год составляет 495 гривен 80 копеек.
Согласно информации Государственной службы по безопасности на транспорте, выдача разрешений ЕКМТ начата 23 декабря 2016 года, по адресу: г. Киев, проспект Науки, 57.
Черниговские перевозчики получили разрешения на работу в Евросоюзе
- Сегодня, 12:00
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Среди украинских перевозчиков 5730 разрешений ЕКМТ на работу в странах Европы распределила комиссия по распределению разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) под председательством заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В результате распределения украинским перевозчикам было выделено 236 разрешений ЕКМТ для использования транспортными средствами категории «Евро-4 безопасный» и выше, 3 209 разрешений ЕКМТ — для использования транспортными средствами категории «Евро-5 безопасный» и выше, 96 прав работы в Австрии, 300 прав работы в Италии, 1 644 прав работы в Венгрии, 85 прав работы в Греции и 160 прав работы в России», — говорится в сообщении.
Нераспределенный остаток составляет: 9 разрешений ЕКМТ для использования транспортными средствами категории «Евро-4 безопасный» и выше, 1 разрешение ЕКМТ для использования транспортными средствами категории «Евро-5 безопасный» и выше, 16 прав работы в Венгрии и 5 прав работы в Греции. Указанные остатки будут переданы для распределения среди украинских перевозчиков во время перераспределения, объясняют в ведомстве.
Также во время заседания было установлено, что перевозчики — победители конкурса могут получить разрешения ЕКМТ в установленном порядке, а также при условии уплаты обязательного платежа за участие Украины в Международном транспортном форуме, который на 2017 год составляет 495 гривен 80 копеек.
Согласно информации Государственной службы по безопасности на транспорте, выдача разрешений ЕКМТ начата 23 декабря 2016 года, по адресу: г. Киев, проспект Науки, 57.
Источник: ukrinform
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