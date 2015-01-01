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Во время сегодняшней пресс—конференции российский президент Владимир Путин получил от украинского журналиста Романа Цимбалюка неприятный вопрос.
Так, вчера двадцать третьего декабря 2016 года, российский президент давал итоговую конференцию по итогам года. Подавляющее большинство вопросов, которые прозвучали в зале, были «прилизанными» — согласованными с администрацией главы российского государства. Однако, вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка заставил Путина заметно нервничать и даже повысить голос.
В частности, Цимбалюк поставил несколько взаимосвязанных вопросов. Во—первых, он напомнил Путину о неприятном для него инциденте по Олегу Сенцову — когда за украинского политзаключенного просил Александр Сокуров. Аналогично Цимбалюк попросил освободить украинского журналиста Романа Сущенко, который тоже незаконно удерживается российским «правосудием». Во—вторых, Цимбалюк обвинил Россию в пытках «украинских диверсантов» Захтея и Панова — по его словам, если придется пережить такие издевательства, в подготовке диверсий признается любой человек, «даже Путин». Поэтому журналист отметил, что отправка российских военных на Донбасс, в которой уже признавался Путин, нарушает Минские соглашения и поинтересовался как российский президент относится к тому, что еще много лет после его смерти или после того, как он уйдет на пенсию, украинцы будут считать россиян агрессорами и оккупантами.
Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (видео)
- Сегодня, 12:30
- Просмотров: 35
Во время сегодняшней пресс—конференции российский президент Владимир Путин получил от украинского журналиста Романа Цимбалюка неприятный вопрос.
Так, вчера двадцать третьего декабря 2016 года, российский президент давал итоговую конференцию по итогам года. Подавляющее большинство вопросов, которые прозвучали в зале, были «прилизанными» — согласованными с администрацией главы российского государства. Однако, вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка заставил Путина заметно нервничать и даже повысить голос.
В частности, Цимбалюк поставил несколько взаимосвязанных вопросов. Во—первых, он напомнил Путину о неприятном для него инциденте по Олегу Сенцову — когда за украинского политзаключенного просил Александр Сокуров. Аналогично Цимбалюк попросил освободить украинского журналиста Романа Сущенко, который тоже незаконно удерживается российским «правосудием». Во—вторых, Цимбалюк обвинил Россию в пытках «украинских диверсантов» Захтея и Панова — по его словам, если придется пережить такие издевательства, в подготовке диверсий признается любой человек, «даже Путин». Поэтому журналист отметил, что отправка российских военных на Донбасс, в которой уже признавался Путин, нарушает Минские соглашения и поинтересовался как российский президент относится к тому, что еще много лет после его смерти или после того, как он уйдет на пенсию, украинцы будут считать россиян агрессорами и оккупантами.
Источник: hyser.com.ua
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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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