Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (видео)

Так, вчера двадцать третьего декабря 2016 года, российский президент давал итоговую конференцию по итогам года. Подавляющее большинство вопросов, которые прозвучали в зале, были «прилизанными» — согласованными с администрацией главы российского государства. Однако, вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка заставил Путина заметно нервничать и даже повысить голос.В частности, Цимбалюк поставил несколько взаимосвязанных вопросов. Во—первых, он напомнил Путину о неприятном для него инциденте по Олегу Сенцову — когда за украинского политзаключенного просил Александр Сокуров. Аналогично Цимбалюк попросил освободить украинского журналиста Романа Сущенко, который тоже незаконно удерживается российским «правосудием». Во—вторых, Цимбалюк обвинил Россию в пытках «украинских диверсантов» Захтея и Панова — по его словам, если придется пережить такие издевательства, в подготовке диверсий признается любой человек, «даже Путин». Поэтому журналист отметил, что отправка российских военных на Донбасс, в которой уже признавался Путин, нарушает Минские соглашения и поинтересовался как российский президент относится к тому, что еще много лет после его смерти или после того, как он уйдет на пенсию, украинцы будут считать россиян агрессорами и оккупантами.