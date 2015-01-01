﻿﻿ «Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » «Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:09
  • Просмотров: 29
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
В музее современного искусства «ПластАрт» открылась выставка Алексея Владимирова, всемирно известного украинского скульптора и художника.
 Выпускник Киевского государственного художественного института, Алексей Владимиров открыл "новую эру скульптуры" - именно такую ​​оценку работам автора дали американские критики во время персональной выставки в Калифорнии. Мастер имеет огромную коллекцию работ по мрамору, часть из которых установлена ​​в разных странах мира.
 В основе многих работ лежит женский силуэт,- гармоничный, гибкий, манящий.
 «Женская фигура - наиболее совершенный и гармоничный образ, который невозможно не передать через скульптуры. Она вдохновляет и побуждает к созданию новых работ »- Алексей Владимиров
  «Редкая птица» - одна из работ автора, посвященная памяти поэта Николая Гоголя и его произведению о редкой птицы, которая сможет долететь до середины Днепра. Птица Алексея Владимирова не только «долетела» до середины реки, но и поселилась там в виде скульптуры.

«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова


В своих работах автор ставит целью создание пространственного универсализма, когда каждая работа смогла бы гармонично вписаться в любой ландшафт.
Коллекцию скульптуры Алексей Владимиров дополнил фото рядом, отражающий процесс создания шедевра - от пустого материала, к скульптуре, которая кажется имеет душу ..

«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Роговая Анна

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Выставка Алексея Владимирова (фото)

Выставка Алексея Владимирова продлится ориентировочно до середины января. (Пласт-Арт)

Скульптура Алексея Владимирова

Скульптор пытается осмыслить драматизм человеческих проблем, показать саму природу вечных чувств.

Выставка работ львовского художника открывается в Чернигове

Персональная выставка львовского художника Владимира Марка состоится в Чернигове. Инициаторы ее

15 февраля белорусский музыкант Алексей Нежевец даст концерт в Чернигове

15 февраля в 16.00 в Чернигове состоится концерт известного белорусского музыканта, автора и

В Черниговском музее современного искусства «Пласт-Арт» открылась выставка ...

14 октября в Черниговском музее современного искусства «Пласт-Арт» открылась выставка работ

Выставка живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства «Осенний ...

Ежегодно во второе воскресенье октября украинские художники отмечают свой профессиональный
﻿
Видео
Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети