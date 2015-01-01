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В музее современного искусства «ПластАрт» открылась выставка Алексея Владимирова, всемирно известного украинского скульптора и художника.
Выпускник Киевского государственного художественного института, Алексей Владимиров открыл "новую эру скульптуры" - именно такую оценку работам автора дали американские критики во время персональной выставки в Калифорнии. Мастер имеет огромную коллекцию работ по мрамору, часть из которых установлена в разных странах мира.
В основе многих работ лежит женский силуэт,- гармоничный, гибкий, манящий.
В своих работах автор ставит целью создание пространственного универсализма, когда каждая работа смогла бы гармонично вписаться в любой ландшафт.
Коллекцию скульптуры Алексей Владимиров дополнил фото рядом, отражающий процесс создания шедевра - от пустого материала, к скульптуре, которая кажется имеет душу ..
«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова
- Сегодня, 10:09
- Просмотров: 29
В музее современного искусства «ПластАрт» открылась выставка Алексея Владимирова, всемирно известного украинского скульптора и художника.
Выпускник Киевского государственного художественного института, Алексей Владимиров открыл "новую эру скульптуры" - именно такую оценку работам автора дали американские критики во время персональной выставки в Калифорнии. Мастер имеет огромную коллекцию работ по мрамору, часть из которых установлена в разных странах мира.
В основе многих работ лежит женский силуэт,- гармоничный, гибкий, манящий.
«Женская фигура - наиболее совершенный и гармоничный образ, который невозможно не передать через скульптуры. Она вдохновляет и побуждает к созданию новых работ »- Алексей Владимиров«Редкая птица» - одна из работ автора, посвященная памяти поэта Николая Гоголя и его произведению о редкой птицы, которая сможет долететь до середины Днепра. Птица Алексея Владимирова не только «долетела» до середины реки, но и поселилась там в виде скульптуры.
В своих работах автор ставит целью создание пространственного универсализма, когда каждая работа смогла бы гармонично вписаться в любой ландшафт.
Коллекцию скульптуры Алексей Владимиров дополнил фото рядом, отражающий процесс создания шедевра - от пустого материала, к скульптуре, которая кажется имеет душу ..
Источник: Роговая Анна
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