«Редкая птица» посетила Чернигов вместе с выставкой известного украинского скульптора Алексея Владимирова

«Женская фигура - наиболее совершенный и гармоничный образ, который невозможно не передать через скульптуры. Она вдохновляет и побуждает к созданию новых работ »- Алексей Владимиров



Выпускник Киевского государственного художественного института, Алексей Владимиров открыл "новую эру скульптуры" - именно такую ​​оценку работам автора дали американские критики во время персональной выставки в Калифорнии. Мастер имеет огромную коллекцию работ по мрамору, часть из которых установлена ​​в разных странах мира.В основе многих работ лежит женский силуэт,- гармоничный, гибкий, манящий.«Редкая птица» - одна из работ автора, посвященная памяти поэта Николая Гоголя и его произведению о редкой птицы, которая сможет долететь до середины Днепра. Птица Алексея Владимирова не только «долетела» до середины реки, но и поселилась там в виде скульптуры.В своих работах автор ставит целью создание пространственного универсализма, когда каждая работа смогла бы гармонично вписаться в любой ландшафт.Коллекцию скульптуры Алексей Владимиров дополнил фото рядом, отражающий процесс создания шедевра - от пустого материала, к скульптуре, которая кажется имеет душу ..