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Сколько стоит покататься на коньках в Чернигове?

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 22:27
  • Просмотров: 63
Каток на площади:
(до 16:00) 30 грн час со своими коньками, 35 грн аренда коньков
(после 16:00) 40 грн час со своими коньками, 45 грн аренда коньков

⃣Каток в Горсаду:
Цены на прокат:
30 грн. = 1 час.
15 грн. = 30 мин.
Со своими коньками 1 час = 15 грн.
Заточка коньков 25 грн.

⃣ 20-я школа:
Прокат коньков (рр от 28 до 45) — 30 грн/2 часа (постоянным клиентам возможна выдача на более длительное время)
Вход со своими коньками - 10 грн/день
Заточка коньков — 30 грн/пара

⃣ Каток возле ТРЦ "Hollywood"
с 24 декабря по 15 января - бесплатно со своими коньками, прокат коньков платный (стоимость будет известна позже)
Сколько стоит покататься на коньках в Чернигове?
Сколько стоит покататься на коньках в Чернигове?
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Источник: Типичный Чернигов

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