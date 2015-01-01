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На Золотом берегу под лед провалилась машина: ее до сих пор ищут

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 22:30
  • Просмотров: 56
На Золотом берегу под лед провалилась машина: ее до сих пор ищут
Сегодня, 24 декабря, около часа ночи на городском пляже «Золотой берег» в Чернигове под лед провалилась машина, сообщает Высокий вал.
 
Свидетели происшествия утверждают, что это была иномарка больших габаритов, скорее всего - внедорожник.
 
Сейчас на месте работают спасательные службы, однако найти автомобиль пока не удалось.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Високий Вал

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