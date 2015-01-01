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Сегодня, 24 декабря, около часа ночи на городском пляже «Золотой берег» в Чернигове под лед провалилась машина, сообщает Высокий вал.
Свидетели происшествия утверждают, что это была иномарка больших габаритов, скорее всего - внедорожник.
Сейчас на месте работают спасательные службы, однако найти автомобиль пока не удалось.
На Золотом берегу под лед провалилась машина: ее до сих пор ищут
- Вчера, 22:30
- Просмотров: 56
Сегодня, 24 декабря, около часа ночи на городском пляже «Золотой берег» в Чернигове под лед провалилась машина, сообщает Высокий вал.
Свидетели происшествия утверждают, что это была иномарка больших габаритов, скорее всего - внедорожник.
Сейчас на месте работают спасательные службы, однако найти автомобиль пока не удалось.
Источник: Високий Вал
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