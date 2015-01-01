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В районе села Красиловка сегодня, 24 декабря, прошла акция протеста местных жителей, которые выступали против того, как реализуется административно-территориальная реформа в их громаде.
Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил журналист Ярослав Каранда.
Люди перекрыли трассу Чернигов-Киев, непрерывно двигаясь цепочкой по пешеходному переходу в селе Красиловка Козелецкого района.
Причина в том, что Черниговская облгосадминистрация уже длительное время отказывается утверждать проект решений местных советов о добровольном объединении территориальных общин.
Олишевскую объединенную громаду намерены создать три села – Олишевка (Черниговский район), Смолянка (Куликовский район) и Красиловка (Козелецкий район).
Областные чиновники отказываются утверждать такой союз, мотивируя это тем, что населенные пункты расположены в разных районах.
По состоянию на 9.30 утра блокада трассы была снята.
Трассу Чернигов – Киев утром перекрывали жители села Олишевка
- Вчера, 22:35
- Просмотров: 53
В районе села Красиловка сегодня, 24 декабря, прошла акция протеста местных жителей, которые выступали против того, как реализуется административно-территориальная реформа в их громаде.
Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил журналист Ярослав Каранда.
Люди перекрыли трассу Чернигов-Киев, непрерывно двигаясь цепочкой по пешеходному переходу в селе Красиловка Козелецкого района.
Причина в том, что Черниговская облгосадминистрация уже длительное время отказывается утверждать проект решений местных советов о добровольном объединении территориальных общин.
Олишевскую объединенную громаду намерены создать три села – Олишевка (Черниговский район), Смолянка (Куликовский район) и Красиловка (Козелецкий район).
Областные чиновники отказываются утверждать такой союз, мотивируя это тем, что населенные пункты расположены в разных районах.
По состоянию на 9.30 утра блокада трассы была снята.
Источник: 0462.ua
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