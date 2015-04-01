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Ученые создали складную батарею на листе бумаги, работающую за счет специальных бактерий. О новинке они рассказали в журнале Advanced Materials Technologies.
По словам разработчиков, для создания батареи нужны настолько простые элементы, что их можно раздобыть практически в любой части света. Они нанесли нитрат серебра на бумагу для хроматографии, сверху покрыв его воском. С другой стороны «батарейки» находится резервуар, выполненный из проводящего полимера, куда заливается жидкость с бактериями. Когда батарея складывается, поверхности соприкасаются и батарея работает за счет метаболизма бактерий. Мощность батареи зависит от того, сколько ее слоев соприкасаются.
Так, в лабораторных экспериментах ученые достигли мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, уложенных 3х3, и 44,85 мкВт при укладке 6х3. Этого мало даже для того, чтобы запитать лампочку, однако вполне достаточно для использования в биосенсорах для контроля уровня глюкозы у диабетиков и прочих медицинских устройств с низким энергопотреблением.
Ученые создали батарейку из бумаги и бактерий
- Вчера, 20:00
- Просмотров: 15
Ученые создали складную батарею на листе бумаги, работающую за счет специальных бактерий. О новинке они рассказали в журнале Advanced Materials Technologies.
По словам разработчиков, для создания батареи нужны настолько простые элементы, что их можно раздобыть практически в любой части света. Они нанесли нитрат серебра на бумагу для хроматографии, сверху покрыв его воском. С другой стороны «батарейки» находится резервуар, выполненный из проводящего полимера, куда заливается жидкость с бактериями. Когда батарея складывается, поверхности соприкасаются и батарея работает за счет метаболизма бактерий. Мощность батареи зависит от того, сколько ее слоев соприкасаются.
Так, в лабораторных экспериментах ученые достигли мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, уложенных 3х3, и 44,85 мкВт при укладке 6х3. Этого мало даже для того, чтобы запитать лампочку, однако вполне достаточно для использования в биосенсорах для контроля уровня глюкозы у диабетиков и прочих медицинских устройств с низким энергопотреблением.
Источник: hyser.com.ua
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