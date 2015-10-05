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Британские ученые обнаружили, что наименее привлекательно женщины выглядят в среду. Об этом сообщает MIGnews.com.
На внешность слабого пола в этот день накладывает неизгладимый отпечаток переутомление на службе. В результате женщины выглядят усталыми, изможденными и даже старыми.
Поэтому специалисты советуют женщинам не являться в середине недели на любовные свидания. А вот в пятницу, по мнению, ученых, женщины выглядят более пригодными для романтических встреч.
Ученые установили день, в который женщины плохо выглядят
- Вчера, 20:15
- Просмотров: 18
Британские ученые обнаружили, что наименее привлекательно женщины выглядят в среду. Об этом сообщает MIGnews.com.
На внешность слабого пола в этот день накладывает неизгладимый отпечаток переутомление на службе. В результате женщины выглядят усталыми, изможденными и даже старыми.
Поэтому специалисты советуют женщинам не являться в середине недели на любовные свидания. А вот в пятницу, по мнению, ученых, женщины выглядят более пригодными для романтических встреч.
Источник: hyser.com.ua
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