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Ученые установили день, в который женщины плохо выглядят

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 20:15
  • Просмотров: 18
Ученые установили день, в который женщины плохо выглядят

Британские ученые обнаружили, что наименее привлекательно женщины выглядят в среду. Об этом сообщает MIGnews.com.

На внешность слабого пола в этот день накладывает неизгладимый отпечаток переутомление на службе. В результате женщины выглядят усталыми, изможденными и даже старыми.

Поэтому специалисты советуют женщинам не являться в середине недели на любовные свидания. А вот в пятницу, по мнению, ученых, женщины выглядят более пригодными для романтических встреч.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: hyser.com.ua

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