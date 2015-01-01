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По данным социологического исследования, доверие украинских граждан к российским СМИ падает. Об этом заявила председатель правления общественной организации «Детектор медиа» Наталья Лигачева.
«Наши социологические исследования показывают, что, слава Богу, доверие к российским СМИ падает, но оно падает и к украинским информационным агентствам. Это тоже плохо», — сказала она.
Лигачева заметила:
«Более того, мы провели, вместе с Киевским международным институтом социологии, исследования, которые будем презентовать уже в начале января, там очень серьезные данные. Многие люди считают до сих пор, что Майдан это был переворот. То есть то, что сейчас происходит в информационном пространстве это наверное их точку зрения и формирует».
По словам председателя правления общественной организации «Детектор медиа», украинским СМИ необходимо меньше заниматься критиканством власти.
«Я бы также не увлекалась слишком критиканством, все равно необходимо показывать, что власть не идеальна, есть коррупция, бороться с этим, но в то же время показывать и положительные вещи. Потому что все равно, как бы там не было, е-декларирования запущено, проводится много реформ. Европейский Союз достаточно положительно оценивает те реформы, которые сейчас происходят. Нужна вера, нужно искать баланс во всем», — отметила Лигачева.
Почему падает доверие граждан к украинским СМИ
- Вчера, 20:30
- Просмотров: 20
По данным социологического исследования, доверие украинских граждан к российским СМИ падает. Об этом заявила председатель правления общественной организации «Детектор медиа» Наталья Лигачева.
«Наши социологические исследования показывают, что, слава Богу, доверие к российским СМИ падает, но оно падает и к украинским информационным агентствам. Это тоже плохо», — сказала она.
Лигачева заметила:
«Более того, мы провели, вместе с Киевским международным институтом социологии, исследования, которые будем презентовать уже в начале января, там очень серьезные данные. Многие люди считают до сих пор, что Майдан это был переворот. То есть то, что сейчас происходит в информационном пространстве это наверное их точку зрения и формирует».
По словам председателя правления общественной организации «Детектор медиа», украинским СМИ необходимо меньше заниматься критиканством власти.
«Я бы также не увлекалась слишком критиканством, все равно необходимо показывать, что власть не идеальна, есть коррупция, бороться с этим, но в то же время показывать и положительные вещи. Потому что все равно, как бы там не было, е-декларирования запущено, проводится много реформ. Европейский Союз достаточно положительно оценивает те реформы, которые сейчас происходят. Нужна вера, нужно искать баланс во всем», — отметила Лигачева.
Источник: hyser.com.ua
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