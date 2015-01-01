Улитки обогнали украинское сало в экспортной гонке в 7 раз

За первые 10 месяцев 2016 года Украина отправила на экспорт 347 тонн улиток.Отечественные улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в 5 раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет $1. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5 за 1 кг из Румынии и $5,5 за 1 кг из Литвы, сообщает Интернет-газета «Вести».Наши соседи из Беларуси, наоборот, преимущественным образом большинство выращенных моллюсков отправляют сразу до конечного потребителя Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часть экспортируют в Литву и Румынию.Средняя цена за 1 кг белорусских экспортных улиток составляет $3,5, уточняет УКАБ.Что интересно, упомянутые выше 347 тонн улиток почти в 7 раз превысили показатели экспорта отечественного сала. Национальный продукт наша страна отправила за рубеж в размере 51 тонны.Напомним, что Беларусь запретила импорт украинской свинины из Хмельницкой области