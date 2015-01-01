﻿﻿ Улитки обогнали украинское сало в экспортной гонке в 7 раз » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Улитки обогнали украинское сало в экспортной гонке в 7 раз
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Улитки обогнали украинское сало в экспортной гонке в 7 раз

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 21:00
  • Просмотров: 25
Улитки обогнали украинское сало в экспортной гонке в 7 раз
347 тонн улиток почти в 7 раз превысили показатели экспорта отечественного сала.

За первые 10 месяцев 2016 года Украина отправила на экспорт 347 тонн улиток.

Отечественные улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в 5 раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет $1. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5 за 1 кг из Румынии и $5,5 за 1 кг из Литвы, сообщает Интернет-газета «Вести».

Наши соседи из Беларуси, наоборот, преимущественным образом большинство выращенных моллюсков отправляют сразу до конечного потребителя Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часть экспортируют в Литву и Румынию.

Средняя цена за 1 кг белорусских экспортных улиток составляет $3,5, уточняет УКАБ.

Что интересно, упомянутые выше 347 тонн улиток почти в 7 раз превысили показатели экспорта отечественного сала. Национальный продукт наша страна отправила за рубеж в размере 51 тонны.

Напомним, что Беларусь запретила импорт украинской свинины из Хмельницкой области
Улитки обогнали украинское сало в экспортной гонке в 7 раз
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: ain.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Насколько хороши украинские продукты

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечают увеличение экспорта украинской

Товарооборот Украины с Россией за девять месяцев сократился в 2 раза

Тем не менее, РФ по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Украины - на нее пришлось

Бензин А-95 подорожал более чем на 2 гривни

Средняя стоимость самой популярной марки бензина А-95 на украинских АЗС 26 февраля изменилась на

Повышенный ажиотаж на гречку подстегнул рост цен на этот продукт

«Черниговавгропромпродуктивность», средняя цена гречки в начале декабря составляла 13,8 гривен за

28 стран ЕС покупают продукцию Черниговской области

28 стран ЕС покупают продукцию Черниговской области. А в общем подсчете область имеет партнерские

Компания из Прилук начала экспортные поставки нефти в Литву

Впервые за последние шесть лет нефть добытая в Украине пошла на экспорт. Это стало возможным
﻿
Видео
Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети