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347 тонн улиток почти в 7 раз превысили показатели экспорта отечественного сала.
За первые 10 месяцев 2016 года Украина отправила на экспорт 347 тонн улиток.
Отечественные улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в 5 раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет $1. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5 за 1 кг из Румынии и $5,5 за 1 кг из Литвы, сообщает Интернет-газета «Вести».
Наши соседи из Беларуси, наоборот, преимущественным образом большинство выращенных моллюсков отправляют сразу до конечного потребителя Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часть экспортируют в Литву и Румынию.
Средняя цена за 1 кг белорусских экспортных улиток составляет $3,5, уточняет УКАБ.
Что интересно, упомянутые выше 347 тонн улиток почти в 7 раз превысили показатели экспорта отечественного сала. Национальный продукт наша страна отправила за рубеж в размере 51 тонны.
Напомним, что Беларусь запретила импорт украинской свинины из Хмельницкой области
Улитки обогнали украинское сало в экспортной гонке в 7 раз
- Вчера, 21:00
- Просмотров: 25
347 тонн улиток почти в 7 раз превысили показатели экспорта отечественного сала.
За первые 10 месяцев 2016 года Украина отправила на экспорт 347 тонн улиток.
Отечественные улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в 5 раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет $1. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5 за 1 кг из Румынии и $5,5 за 1 кг из Литвы, сообщает Интернет-газета «Вести».
Наши соседи из Беларуси, наоборот, преимущественным образом большинство выращенных моллюсков отправляют сразу до конечного потребителя Франции, Венгрии и Чехии, и лишь небольшую часть экспортируют в Литву и Румынию.
Средняя цена за 1 кг белорусских экспортных улиток составляет $3,5, уточняет УКАБ.
Что интересно, упомянутые выше 347 тонн улиток почти в 7 раз превысили показатели экспорта отечественного сала. Национальный продукт наша страна отправила за рубеж в размере 51 тонны.
Напомним, что Беларусь запретила импорт украинской свинины из Хмельницкой области
Источник: ain.ua
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