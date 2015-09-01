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Бюджет-2017 подписан. Что нас ждет?

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 21:15
  • Просмотров: 21
Бюджет-2017 подписан. Что нас ждет?
Порошенко заявил, что принятый бюджет-2017 является «социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в государстве».

Президент Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете на 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

Он особо подчеркнул, что расходы на оборону составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь «эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа».

По его словам, правительством, президентом, премьер-министром и парламентом совместно «были сделаны революционные шаги» по усилению защиты людей труда – поднято минимальную заработную плату до 3200 грн.

Он добавил, что в бюджете 2017 года заложены «беспрецедентные расходы» и на дорожное строительство.

Президент заявил, что проведение реформы децентрализации в стране уже третий год подряд привело к существенному росту местных бюджетов и возможностей местных бюджетов. Глава государства отметил, что бюджеты развития местных общин выросли в 5-6 раз.

Он выразил надежду, что после тщательного анализа изменений законодательства инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

Порошенко также подписал Законы «Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, «О внесении изменений в Бюджетный кодекс».

Как известно, Рада приняла бюджет-2017 в ночь на среду, почти в 5 утра.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: president.gov.ua

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