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Черниговского руфера задержала полиция

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 22:30
  • Просмотров: 15
Черниговского руфера задержала полиция
Черниговского экстремала Виталия Моргацкого задержали патрульные. Парень в очередной раз катался, прицепившись к троллейбусу. По словам Виталия Моргацкого, это заметила полиция, сняла все на видеорегистратор. Парня задержали и доставили в участок, там ему выписали админпротокол. «Выписали протокол и все, но меня это не останавливает», - отметил он.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: сheline.com.ua

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