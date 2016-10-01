4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговского руфера задержала полиция
Черниговского экстремала Виталия Моргацкого задержали патрульные. Парень в очередной раз катался, прицепившись к троллейбусу. По словам Виталия Моргацкого, это заметила полиция, сняла все на видеорегистратор. Парня задержали и доставили в участок, там ему выписали админпротокол. «Выписали протокол и все, но меня это не останавливает», - отметил он.
Черниговского руфера задержала полиция
- Вчера, 22:30
- Просмотров: 15
Черниговского экстремала Виталия Моргацкого задержали патрульные. Парень в очередной раз катался, прицепившись к троллейбусу. По словам Виталия Моргацкого, это заметила полиция, сняла все на видеорегистратор. Парня задержали и доставили в участок, там ему выписали админпротокол. «Выписали протокол и все, но меня это не останавливает», - отметил он.
Источник: сheline.com.ua
Рекомендуем похожее:
В Нежине полиция задержала двух военных, которые оставили часть
Черниговскую военную часть самовольно покинули двое военнослужащих, направились по железной дороге
В Борзне на Черниговщине, полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжк ...
Полицейские Борзнянщины установили и задержали гражданина, который подозревается в нанесении
На Черниговщине полиция задержала браконьера-сеточника
Полицейские сектора речной полиции Черниговского отдела полиции совместно с работниками
На Черниговщине полиция задержала очередного браконьера
Полицейские сектора речной полиции Черниговского отдела полиции задержали в Черниговском районе
Веселая поездка: таксиста-наркомана задержали в Чернигове
Патрульные получили информацию о водителе такси, который может находиться в состоянии
Полиция задержала жителя Славутича по подозрению в изнасиловании
Оперативники Черниговского районного отделения полиции «по горячим следам» задержали ранее
Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео)
Добавить комментарий!