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25 декабря 2016 года умер Джордж Майкл в возрасте 53 лет. Произошло это в его доме в Оксфордшире (южная Англия). Причина - сердечная недостаточность.
Благодарим певца за огромное удивительно-прекрасное музыкальное наследие.
Не стало известного музыканта Джорджа Майкла
- Вчера, 22:34
- Просмотров: 17
25 декабря 2016 года умер Джордж Майкл в возрасте 53 лет. Произошло это в его доме в Оксфордшире (южная Англия). Причина - сердечная недостаточность.
Благодарим певца за огромное удивительно-прекрасное музыкальное наследие.
Источник: Типичный Чернигов
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