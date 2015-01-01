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Не стало известного музыканта Джорджа Майкла

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 22:34
  • Просмотров: 17
Не стало известного музыканта Джорджа Майкла
25 декабря 2016 года умер Джордж Майкл в возрасте 53 лет. Произошло это в его доме в Оксфордшире (южная Англия). Причина - сердечная недостаточность.

Благодарим певца за огромное удивительно-прекрасное музыкальное наследие.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Типичный Чернигов

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