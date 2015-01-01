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Проект «Відкрите місто» стартовал в Чернигове!
- Вчера, 22:41
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Интерактивная платформа «Відкрите місто» дает жителям возможность решить важную общественную проблему, обратившись к ответственному за принятие решение чиновнику в городском совете. Инструментарий платформы позволяет описать проблему, отметить ее на карте и сформировать электронное сообщение.
Этот ресурс приблизит власть к гражданам и создаст действенный механизм их взаимодействия в решении наиболее острых местных проблем в сфере ЖКХ, благоустройства, содержания территорий и других вопросов. Главным отличием ресурса является его тесное взаимодействие с органами местной власти, что непременно обеспечит результат.
Подробнее в видео и на сайте проекта http://opencity.in.ua!
Этот ресурс приблизит власть к гражданам и создаст действенный механизм их взаимодействия в решении наиболее острых местных проблем в сфере ЖКХ, благоустройства, содержания территорий и других вопросов. Главным отличием ресурса является его тесное взаимодействие с органами местной власти, что непременно обеспечит результат.
Подробнее в видео и на сайте проекта http://opencity.in.ua!
Источник: Еко місто
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