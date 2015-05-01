﻿﻿ За пропавшую 13-летнюю девушку требовали 10 000 гривен » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » За пропавшую 13-летнюю девушку требовали 10 000 гривен
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

За пропавшую 13-летнюю девушку требовали 10 000 гривен

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 22:43
  • Просмотров: 19
За пропавшую 13-летнюю девушку требовали 10 000 гривен
Сегодня, 26 декабря, матери пропавшей в субботу Марины Перевера, позвонил неизвестный и потребовал у нее деньги за информацию о местонахождении девушки.

Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.

Так, неустановленный мужчина сообщил, что знает, где найти пропавшую, но предоставит информацию за материальное вознаграждение в сумме 10 000 гривен. Местом встречи злоумышленник назначил один из гипермаркетов Чернигова.

Когда мать с деньгами пришла в указанное место, шантажиста там так и не дождалась.

Следственные действия и поиски девушки продолжаются.

Напомним, что 24 декабря в Чернигове исчезла 13-летняя Марина Перевера, которая подрабатывала в ТРЦ «Голливуд», раздавая посетителям рекламные листовки.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Високий Вал

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Черниговец "заправился" в обманщика на 47,5 тысячи гривен

20 декабря, в городской отдел полиции обратился 32-летний черниговец и сообщил, что его обманули.

Патрульные и родители 5 часов разыскивали 13-летнюю девушку, которая сообщ ...

2 ноября около полуночи на линию «102» позвонила женщина и сообщила, что пропала ее 13-летняя

В Чернигове дерзко ограбили помощника судьи и сотрудника

Вчера, 4 октября, в Чернигове произошло два грабежа, пострадавшие - заместитель директора

Водитель попутки поймал и изнасиловал 16-летнюю девушку

В полицию обратилась жительница одного из сел Черниговского района с сообщением о том, что ее

Жизни девушки сбитой Ланосом ничего не угрожает

В ДТП, которое произошло 04 декабря в 17.30 неподалеку от ТЦ «Голливуд», пострадали мать 1973

В селе Евминка Козелецкого района исчезла 15-летняя ученица 9 класса.

В селе Евминка Козелецкого района исчезла 15-летняя ученица 9 класса. По словам милиционеров,
﻿
Видео
Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще... Эдуард Алёхин комментирует факт обвала дома (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети