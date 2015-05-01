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Сегодня, 26 декабря, матери пропавшей в субботу Марины Перевера, позвонил неизвестный и потребовал у нее деньги за информацию о местонахождении девушки.
Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.
Так, неустановленный мужчина сообщил, что знает, где найти пропавшую, но предоставит информацию за материальное вознаграждение в сумме 10 000 гривен. Местом встречи злоумышленник назначил один из гипермаркетов Чернигова.
Когда мать с деньгами пришла в указанное место, шантажиста там так и не дождалась.
Следственные действия и поиски девушки продолжаются.
Напомним, что 24 декабря в Чернигове исчезла 13-летняя Марина Перевера, которая подрабатывала в ТРЦ «Голливуд», раздавая посетителям рекламные листовки.
За пропавшую 13-летнюю девушку требовали 10 000 гривен
- Вчера, 22:43
- Просмотров: 19
Сегодня, 26 декабря, матери пропавшей в субботу Марины Перевера, позвонил неизвестный и потребовал у нее деньги за информацию о местонахождении девушки.
Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников.
Так, неустановленный мужчина сообщил, что знает, где найти пропавшую, но предоставит информацию за материальное вознаграждение в сумме 10 000 гривен. Местом встречи злоумышленник назначил один из гипермаркетов Чернигова.
Когда мать с деньгами пришла в указанное место, шантажиста там так и не дождалась.
Следственные действия и поиски девушки продолжаются.
Напомним, что 24 декабря в Чернигове исчезла 13-летняя Марина Перевера, которая подрабатывала в ТРЦ «Голливуд», раздавая посетителям рекламные листовки.
Источник: Високий Вал
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