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Правоохранители открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Как ранее сообщал ПИК, 23 декабря около полуночи на пляже «Золотой берег» на полном ходу под лед реки Десна провалилась машина. Очевидцы видели, как кто-то на скорости заехал в реку и скрылся под водой.
В 14.30 на следующий день машину полностью вытащили на берег. Она находилась в 150 метрах от того места, где заехала в воду.
Полицейские, которые находились на месте событий, открыли дверь и зафиксировали, что в салоне находилось тело мужчины.
Автомобиль принадлежал 42-летнему Павлу Румянцеву.
Полиция предполагает, что водителя затонувшего в Десне авто, убили
- Вчера, 22:47
- Просмотров: 20
Правоохранители открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Как ранее сообщал ПИК, 23 декабря около полуночи на пляже «Золотой берег» на полном ходу под лед реки Десна провалилась машина. Очевидцы видели, как кто-то на скорости заехал в реку и скрылся под водой.
В 14.30 на следующий день машину полностью вытащили на берег. Она находилась в 150 метрах от того места, где заехала в воду.
Полицейские, которые находились на месте событий, открыли дверь и зафиксировали, что в салоне находилось тело мужчины.
Автомобиль принадлежал 42-летнему Павлу Румянцеву.
Источник: рik.cn.ua
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