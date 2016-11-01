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Черниговская таможня пополнила бюджет на 4,2 миллиарда гривен

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:15
  • Просмотров: 26
Черниговская таможня пополнила бюджет на 4,2 миллиарда гривен
В течение 11 месяцев текущего года Черниговской таможней ДФС перечислено в Государственный бюджет Украины более 4,2 млрд. гривен налогов и сборов.
 В таможне сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма перечисленных средств выросла на 236 млн. гривен. Увеличение объясняется ростом объемов ввоза минеральных удобрений, табачного сырья, сигарет. В то же время наблюдается уменьшение объемов ввоза нефтепродуктов, метилового спирта и сжиженного газа.
Об этом сообщил отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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