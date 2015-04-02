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Что нужно для получения лицензии на производство алкогольных напитков

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 21
Что нужно для получения лицензии на производство алкогольных напитков
В соответствии с изменениями, предусмотренных Законом Украины от 28.12.2014 г.. N 71-VIII, пиво - алкогольный напиток с содержанием спирта этилового от 0,5 процента объемных единиц, полученный во время брожения охмеленного сусла пивными дрожжами и относится к товарной группе УКТ ВЭД по коду 2203.
За производство алкогольных напитков без наличия лицензии предусмотрена штрафная санкция в размере 200 процентов стоимости произведенной продукции (по оптово-отпускным ценам), но не менее 85000 гривен.
Лицензия на производство алкогольных напитков предоставляется субъектам хозяйствования на основании заявления на получение лицензии, подается в ДФС Украины. Лицензии прилагаются копии учредительных документов, аттестат производства, выданный центральным органом исполнительной власти (уполномоченным в соответствии с законодательством) и документ, подтверждающий внесение годовой платы за лицензию.
Годовая стоимость лицензии на производство алкогольных напитков составляет 780 гривен.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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