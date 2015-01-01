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Задержан россиянин, пытавшийся обойти пункт пропуска

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:45
  • Просмотров: 28
Задержан россиянин, пытавшийся обойти пункт пропуска
На днях, на участке отдела пограничной службы «Горный» пограничным нарядом при попытке нарушить государственную границу в обход пункта пропуска «Сеньковка» задержан неизвестный мужчина, не имевший при себе никаких документов.
В ходе фильтрационных мероприятий от задержанного получена информация о том, что он является жителем города Санкт-Петербург и направлялся к своим родственникам в Украину. Отсутствие документов задержанный объяснил тем, что они изъяты правоохранительными органами в рамках уголовного производства возбужденного против него за употребление наркотических веществ. Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко
По решению суда задержанного гражданина, к документальному установлению лица, помещен в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев Государственной миграционной службы Украины.
В дальнейшем его ожидает принудительное выдворение с территории Украины в страны происхождения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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