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Черниговцев спросят, доверяют ли они полиции

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 14:30
  • Просмотров: 23
Черниговцев спросят, доверяют ли они полиции
В течение декабря 2016 года в Чернигове проводится опрос граждан по их удовлетворенности работой местной полиции.
Для изучения уровня доверия к полиции в Чернигове волонтеры Черниговского общественного комитета защиты прав человека при поддержке Международного фонда «Возрождение» предлагают горожанам заполнить анонимную анкету с несколькими блоками вопросов.
В ходе опроса будет собрана и проанализирована информация по таким параметрам как эффективность деятельности местной полиции, уровень доверия к ней общества города Чернигова, безопасность города, состояние готовности граждан сотрудничать с полицией в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности, возможные формы взаимодействия полиции и общества.
Активная фаза опрос граждан будет проводиться в течение декабря 2016 года. В рамках исследования будет опрошено не менее 1000 респондентов. Кроме того, к опросу планируется привлечь и работников Главного управления национальной полиции в Черниговской области и Управления патрульной полиции города Чернигова.
Ожидается, что проведение подобного изучения мнения граждан, способствовать установлению надлежащей коммуникации и взаимодействия между полицией и обществом, а также совершенствованию работы полиции в целом.
Также принять участие в опросе можно в онлайне, заполнив гугл-форму по ссылке
Результаты исследования будут представлены в начале 2017 года.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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