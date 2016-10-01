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Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
С 19 по 25 декабря 2016 на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 49,6 тыс. человек и 12 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко.
К административной ответственности привлечено 28 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 19976 гривен. Через государственную границу не пропущено 22 человека, из которых один гражданин России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 16,8 тыс. Человек и 3,8 тыс. транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 7 человек.
Оперативная сводка от пограничников
- Сегодня, 15:00
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Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
С 19 по 25 декабря 2016 на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 49,6 тыс. человек и 12 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает начальник пресс-службы подполковник О.В.Дудко.
К административной ответственности привлечено 28 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 19976 гривен. Через государственную границу не пропущено 22 человека, из которых один гражданин России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 16,8 тыс. Человек и 3,8 тыс. транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 7 человек.
Источник: 4ernigiv.info
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