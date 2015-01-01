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Электронная петиция под названием «Английский язык - второй национальный» была зарегистрирована 24 декабря на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины. «Ввести всестороннее развитие английского языка среди граждан на уровне украинского. Преподавания на всех уровнях образования, телевидения, делопроизводство и другое должно быть и на английском », - отмечает автор петиции Руслан Мелентьев. Сейчас идею поддержали всего 34 Украинцы с 25 000 нужных. К концу сбора подписей осталось 88 дней.
Украинцы хотят ввести второй государственный язык - английский
- Сегодня, 15:31
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Электронная петиция под названием «Английский язык - второй национальный» была зарегистрирована 24 декабря на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины. «Ввести всестороннее развитие английского языка среди граждан на уровне украинского. Преподавания на всех уровнях образования, телевидения, делопроизводство и другое должно быть и на английском », - отмечает автор петиции Руслан Мелентьев. Сейчас идею поддержали всего 34 Украинцы с 25 000 нужных. К концу сбора подписей осталось 88 дней.
Источник: сheline.com.ua
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