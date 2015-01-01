4ернігів.інфо » Стрічка новин » С 27 по 30 декабря, жители некоторых улиц Чернигова останутся без электроэнергии с 8 до 18 часов.
Связано отключение света с плановыми ремонтными работами.
Сегодня, 27 декабря, свет отключат жителям ул. Багрового, вся улица, ул. Комочкова, 1 - 19 (нечетные), 2 - 20 (четные), ул. Ефремова, 2, 4, ул. Раппопорта, вся улица.
В среду, 28 декабря, без электроэнергии останутся такие адреса: ул. Королева, 4А - 10 (четные), 11 1 пер. Королева, 6.
29 декабря, в четверг, временно без света придется побыть черниговцам, проживающих на улицах: Андрусенко, 26 - 30 (четные), 23 - 49 (нечетные), ул. Глiбова, 43, ул. Забарiвська, 32, ул. Морачевского, 27 - 41 (нечетные), 44 - 58 (четные), ул. Орловская, 5 - 37 (нечетные), 47 - 83 (нечетные), 4 - 22 (четные), 24 - 66 (четные), ул. Полетаева, 4, 8, 8А, 10А, 12А, 12Б, 12В, 14А, 14Б, 16А, 16Б, 18А, ул. Стратилата, 34 - 42 (четные), 45 - 79 (нечетные), ул. Тульская, 1, 3 - 31 (нечетные), 4 - 30 (четные).
С 27 по 30 декабря, жители некоторых улиц Чернигова останутся без электроэнергии с 8 до 18 часов.
- Сегодня, 15:45
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Связано отключение света с плановыми ремонтными работами.
Сегодня, 27 декабря, свет отключат жителям ул. Багрового, вся улица, ул. Комочкова, 1 - 19 (нечетные), 2 - 20 (четные), ул. Ефремова, 2, 4, ул. Раппопорта, вся улица.
В среду, 28 декабря, без электроэнергии останутся такие адреса: ул. Королева, 4А - 10 (четные), 11 1 пер. Королева, 6.
29 декабря, в четверг, временно без света придется побыть черниговцам, проживающих на улицах: Андрусенко, 26 - 30 (четные), 23 - 49 (нечетные), ул. Глiбова, 43, ул. Забарiвська, 32, ул. Морачевского, 27 - 41 (нечетные), 44 - 58 (четные), ул. Орловская, 5 - 37 (нечетные), 47 - 83 (нечетные), 4 - 22 (четные), 24 - 66 (четные), ул. Полетаева, 4, 8, 8А, 10А, 12А, 12Б, 12В, 14А, 14Б, 16А, 16Б, 18А, ул. Стратилата, 34 - 42 (четные), 45 - 79 (нечетные), ул. Тульская, 1, 3 - 31 (нечетные), 4 - 30 (четные).
Источник: Высокий вал
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