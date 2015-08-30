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Неделя работы 11 троллейбуса: первые показатели
- Сегодня, 16:00
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11 троллейбус работает всего неделю, но уже показал свою необходимость для жителей Чернигова .. Сюжет ТК Детинец
Источник: 4ernigiv.info
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