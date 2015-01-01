4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговские художники представили выставку "Восхождение"
Сюжет ТК Дитинець
Черниговские художники представили выставку "Восхождение"
- Сегодня, 17:00
- Просмотров: 3
Сюжет ТК Дитинець
Источник: 4ernigiv.info
Рекомендуем похожее:
Маленькі чернігівські художники малювали просто неба
Вихованці Чернігівської дитячої художньої школи вийшли на урок малювання, який викладачі
Святые черниговские горы — воспетые на полотне
Древнее и самое живописное место Чернигова — Болдины горы, нашли свое отражение в творчестве
Черниговские художники продают картины в помощь армии
В Чернигове в выставочном зале областной организации Союза художников Украины стартовал
ВІДКРИЛАСЯ ВИСТАВКИ «МОЛОДІ ХУДОЖНИКИ ЧЕРНІГОВА»
В останній день липня у виставковій залі музею-заповідника М. Коцюбинського відбулась святкова
Художники з Абхазії та Афганістану представили своє бачення голандського ми ...
26 вересня о 15-00 в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана з нагоди
Черниговские предприятия представили в Запорожье свои проекты энергосберега ...
В Запорожье завершила работу межрегиональная специализированная выставка «ЭНЕРГИЯ - 2013»,
Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т... «Касается каждого»: трагедия с обрушившимся в Чернигове обще...
Добавить комментарий!