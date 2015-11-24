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В Украине перед новогодними праздниками началось подорожание дизельного топлива и бензина. В цене они выросли за последние дни примерно на 50 коп./л.
Для импортного бензина А-95 это 25,5 грн/л и 22,5 грн/л для дизтоплива. На столько же выросло в цене и отечественное горючее, которое продается дешевле: литр А-95 стоит 22,5—22,7 грн, ДТ — 20,5—20,55 грн, но его на рынке всего 15—20%.
Эксперты топливного рынка связывают подорожание в рознице с плавным увеличением с начала декабря оптовых цен на нефтепродукты. А они поползли вверх после роста нефтяных котировок и ослабления в декабре курса гривны ниже 27 грн/$.
По прогнозам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, дальнейший потенциал роста цен на топливо еще на 50 коп./л сохранится в течение ближайших двух недель. То есть после праздников литр А-95 будет стоить выше 26 грн. А дизтопливо может подорожать даже на 1,5 грн, или до 22—24 грн/л, так как на него с 1 января увеличен акцизный сбор с 95 до 125,5 евро/т.
Зато дешевеет сжиженный автомобильный газ, его стоимость в рознице опустилась на 40—50 коп./л, или до 12,24 грн/л. Сергей Куюн объясняет это снижением потребления и ростом запасов газа у трейдеров в стране.
Дизель и бензин подорожали, а газ — подешевел. Какие причины?
- Вчера, 12:30
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В Украине перед новогодними праздниками началось подорожание дизельного топлива и бензина. В цене они выросли за последние дни примерно на 50 коп./л.
Для импортного бензина А-95 это 25,5 грн/л и 22,5 грн/л для дизтоплива. На столько же выросло в цене и отечественное горючее, которое продается дешевле: литр А-95 стоит 22,5—22,7 грн, ДТ — 20,5—20,55 грн, но его на рынке всего 15—20%.
Эксперты топливного рынка связывают подорожание в рознице с плавным увеличением с начала декабря оптовых цен на нефтепродукты. А они поползли вверх после роста нефтяных котировок и ослабления в декабре курса гривны ниже 27 грн/$.
По прогнозам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, дальнейший потенциал роста цен на топливо еще на 50 коп./л сохранится в течение ближайших двух недель. То есть после праздников литр А-95 будет стоить выше 26 грн. А дизтопливо может подорожать даже на 1,5 грн, или до 22—24 грн/л, так как на него с 1 января увеличен акцизный сбор с 95 до 125,5 евро/т.
Зато дешевеет сжиженный автомобильный газ, его стоимость в рознице опустилась на 40—50 коп./л, или до 12,24 грн/л. Сергей Куюн объясняет это снижением потребления и ростом запасов газа у трейдеров в стране.
Источник: Сегодня
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