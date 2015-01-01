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В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео)
- Вчера, 13:00
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Уже в четвертый раз в нашем городе будет проходить этно фестиваль "Коза". Подробно в сюжете ТК Дитинец
Источник: 4ernigiv.info
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