Владислав Атрошенко: Восстановление развалившегося общежития – риск для города

В ходе сегодняшней пресс-конференции, посвященной первому году работы мэра, Владислав Атрошенко рассказал, что общежитие не считается аварийным. У него статус ветхого.Разница в том, что аварийные здания непригодны для проживания и подлежат сносу. В ветхих домах жить можно. Они считаются относительно безопасными.По словам Владислава Атрошенко, если город возьмет на себя затраты по восстановлению уже приватизированного жилья, это может создать опасный прецедент.Городской голова Чернигова опасается схем, при которых ушлые «бизнесмены» начнут скупать за бесценок аварийное жилье и затем рассчитывать на восстановление за счет бюджета.Сегодня в Чернигове статус аварийных имеет 6 жилых домов. В начале января 2017 года городские власти намерены определиться с тем, как с ними быть.Напомним, что 12 декабря в Чернигове обвалилась стена общежития на улице Попудренко, в результате чего погибла девушка, а около 200 человек остались без жилья.